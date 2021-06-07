Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Макаров попал в символическую сборную молодежного Евро

7 июня 2021, 20:00
2

УЕФА представил символическую сборную молодежного чемпионата Европы 2021 года.

В нее попал полузащитник «Рубина» и сборной России Денис Макаров.

Вратари: Андрей Влад (Румыния), Марко Карнесекки (Италия), Диогу Кошта (Португалия);

Защитники: Давид Раум (Германия), Диогу Кейрош (Португалия), Нико Шлоттерберг (Германия), Мадс Бек (Дания), Перр Схюрс (Нидерланды), Виктор Нельссон (Дания), Ридле Баку (Германия), Хорхе Куэнка (Испания);

Полузащитники: Фабиу Виейра (Португалия), Дани де Вит (Нидерланды), Гонсало Вильяр (Испания), Витинья (Португалия), Никлас Дорш (Германия), Денис Макаров (Россия), Арне Майер (Германия);

Нападающие: Лука Иванушец (Хорватия), Лукас Нмеча (Германия), Якоб Брюн-Ларсен (Дания), Дани Мота (Португалия), Хави Пуадо (Испания).

Источник: Официальный сайт УЕФА
Молодежный чемпионат Европы Россия (мол) Макаров Денис
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1623085545
Вечно молодой....
Ответить
Spinorr
1623128768
Запомнили, видимо.
Ответить
Главные новости
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
1
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
1
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
2
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
24
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
5
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
Все новости
Все новости
Определился победитель молодежного Евро-2025
2025.06.29 00:41
1
Определились финалисты молодежного Евро-2025
2025.06.26 00:24
Определились все полуфиналисты молодежного Евро-2025
2025.06.23 09:48
Стартовал молодежный Евро, где дебютирует серьезное изменение в правилах
2025.06.11 22:07
2
Левандовски вышел на 3-е место среди бомбардиров сборных в Европе
2022.03.30 10:43
3
Макаров попал в символическую сборную молодежного Евро
2021.06.07 20:00
2
Сборная Германии выиграла молодежный Евро в третий раз в истории
2021.06.06 23:59
Молодежный Евро-2021. Германия победила Португалию в финале
2021.06.06 23:53
1
Молодежный Евро-2021. Португалия благодаря автоголу победила Испанию и стала первым финалистом турнира
2021.06.03 20:56
Молодежный Евро-2021. Германия и Португалия стали полуфиналистами турнира
2021.06.01 00:58
Молодежный Евро-2021. Испания и Нидерланды вышли в 1/2 финала
2021.05.31 21:58
РФС склоняется к тому, чтобы оставить Галактионова главным тренером России U-21
2021.05.10 15:28
Черчесов – о российской молодежке: «Они пока не готовы играть против взрослых сборных»
2021.04.05 11:24
9
Тюкавин – о вылете с молодежного Евро: «Не нужно было хвалить сборную раньше времени»
2021.04.04 13:21
5
Шварц: «Я смотрел все матчи молодeжной сборной России на Евро»
2021.04.02 15:24
3
Широков – о России U-21 на молодежном Евро: «Обосрались. Играли непонятно во что»
2021.04.02 12:26
7
ФотоГалактионов обратился к сборной России U-21 после вылета с молодежного Евро
2021.04.01 15:17
Круговой: «Мне неизвестно, почему я не сыграл на молодежном Евро. Не считаю, что проиграл конкуренцию»
2021.04.01 10:44
1
Алаев – о молодежной сборной России на Евро: «РФС разочарован результатом, ждали от команды гораздо большего»
2021.04.01 07:47
1
Федун – о вылете молодежки: «Чересчур было много фанфар»
2021.04.01 00:50
8
Молодежка России превзошла всех соперников по ударам. Забила четыре гола, пробив по воротам 40 раз
2021.04.01 00:26
Голубев – после поражения от Дании: «Я допустил две детские ошибки»
2021.03.31 22:51
2
Макаров: «Приносим извинения перед всей Россией, перед родными»
2021.03.31 22:45
4
Молодежная сборная России ни разу не вышла в плей-офф Евро в 21-м веке
2021.03.31 21:55
4
Галактионов: «Сложилось так, как сложилось. Тяжело сказать, продолжу ли я работать с командой»
2021.03.31 21:42
9
Определились все участники плей-офф молодежного Евро-2021
2021.03.31 21:35
Молодежный Евро-2021. Россия крупно проиграла Дании и вылетела из турнира
2021.03.31 20:51
55
ВидеоМолодежная сборная России пропустила два гола от Дании к 11-й минуте
2021.03.31 19:14
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+