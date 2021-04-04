Тюкавин – о вылете с молодежного Евро: «Не нужно было хвалить сборную раньше времени»

Нападающий молодежной сборной России Константин Тюкавин объяснил вылет команды с молодежного Евро. Россияне победили в первом матче, но из группы не вышли.

– Почему такой результат на Евро после удачного старта? Обыграли Исландию, об этом много писали в прессе, хвалили. Думаю, не нужно было этого делать раньше времени.

– Это повлияло?

– Может быть, не знаю. Сыграли неудачные матчи, так получилось.

– Как ты отнесся к хейту, который был после поражений?

– Посмотрел пару комментариев, закрыл на это глаза и не стал дальше читать. Всегда, когда выигрываешь – тебя хвалят, а после поражений – опускают, ругают и так далее.