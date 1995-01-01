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    Тюкавин – о вылете с молодежного Евро: «Не нужно было хвалить сборную раньше времени»

    Нападающий молодежной сборной России Константин Тюкавин объяснил вылет команды с молодежного Евро. Россияне победили в первом матче, но из группы не вышли.

    – Почему такой результат на Евро после удачного старта? Обыграли Исландию, об этом много писали в прессе, хвалили. Думаю, не нужно было этого делать раньше времени.

    – Это повлияло?

    – Может быть, не знаю. Сыграли неудачные матчи, так получилось.

    – Как ты отнесся к хейту, который был после поражений?

    – Посмотрел пару комментариев, закрыл на это глаза и не стал дальше читать. Всегда, когда выигрываешь – тебя хвалят, а после поражений – опускают, ругают и так далее.

    • После матча с Исландией россияне уступили Франции и Дании.
    • Тюкавин поучаствовал во всех 3 матчах.
    • Футболист в этом сезоне дебютировал в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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