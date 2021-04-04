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  • Тюкавин – о вылете с молодежного Евро: «Не нужно было хвалить сборную раньше времени»

Тюкавин – о вылете с молодежного Евро: «Не нужно было хвалить сборную раньше времени»

4 апреля 2021, 13:21
5

Нападающий молодежной сборной России Константин Тюкавин объяснил вылет команды с молодежного Евро. Россияне победили в первом матче, но из группы не вышли.

– Почему такой результат на Евро после удачного старта? Обыграли Исландию, об этом много писали в прессе, хвалили. Думаю, не нужно было этого делать раньше времени.

– Это повлияло?

– Может быть, не знаю. Сыграли неудачные матчи, так получилось.

– Как ты отнесся к хейту, который был после поражений?

– Посмотрел пару комментариев, закрыл на это глаза и не стал дальше читать. Всегда, когда выигрываешь – тебя хвалят, а после поражений – опускают, ругают и так далее.

  • После матча с Исландией россияне уступили Франции и Дании.
  • Тюкавин поучаствовал во всех 3 матчах.
  • Футболист в этом сезоне дебютировал в РПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Молодежный чемпионат Европы Динамо Россия (мол) Тюкавин Константин
Комментарии (5)
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AZ
1617533866
Какие нежные...
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DOCTOR PENALTY
1617535619
Слишком много Тюкавина стало, не надо хвалить его раньше времени.
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Рубинище
1617541667
Ну кто же ещё виноват- это болельщики оказывается.
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FanatSerj
1617614746
Для такого молодого пацана, считай вчерашнего школьника, довольно грамотно рассуждает. То что у нас спортивное СМИ неадекватное это только глупый не видит, есть две градации: "Боги" и "вы дерьмо", редко кто пытается сопоставить факты, собрать аргументы и трезво оценить картину. Попали 16 лучших команд Европы за 8 лет и не быть там самыми худшими - как достижение ЭТОЙ молодежи это безусловно хорошо, зато большой вопрос, а до этого 8 лет молодежи вообще не было ? Хотя можно на такой вопрос и не отвечать посмотрев на послужной список достижений того же Кокорина - да видно не было. Но самый тут важный вопрос, а будет ли продолжение банкета? через два года смогут ли опять попасть? Это можно кстати того же Тюкавина спросить, ему в этом участвовать.
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