РФС склоняется к тому, чтобы оставить Галактионова главным тренером России U-21

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов с высокой долей вероятности продолжит руководить командой.
По информации «СЭ», РФС склоняется к продолжению работы с Галактионовым, несмотря на негативную оценку выступления молодежной сборной на Евро-U21 и составленный шорт-лист кандидатов на замену Галактионова.
Причиной для продолжения сотрудничества должен стать первый за долгое время выход молодежной сборной в финальную часть Евро и отсутствие скандалов внутри команды.
- Россияне вылетели с молодежного Евро по итогам группового этапа, набрав 3 очка в 3 матчах.
- Сообщалось, что сменить Галактионова могут Сергей Игнашевич и Александр Кержаков.
Источник: «Спорт-Экспресс»