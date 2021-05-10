РФС склоняется к тому, чтобы оставить Галактионова главным тренером России U-21

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов с высокой долей вероятности продолжит руководить командой.

По информации «СЭ», РФС склоняется к продолжению работы с Галактионовым, несмотря на негативную оценку выступления молодежной сборной на Евро-U21 и составленный шорт-лист кандидатов на замену Галактионова.

Причиной для продолжения сотрудничества должен стать первый за долгое время выход молодежной сборной в финальную часть Евро и отсутствие скандалов внутри команды.