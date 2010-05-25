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Сергей Игнашевич
Сергей Игнашевич
Россия
14 июля 1979 (47)
Тренер
Статистика
Новости
У Игнашевича появился вариант в РПЛ
19 октября
3
Игнашевич рассказал, как Роналду играл бы за «Спартак»
30 сентября
3
Владельцу «Родины» предложили 4-х российских тренеров
22 сентября
7
Игнашевич назвал неожиданного претендента на чемпионство в РПЛ: «Они будут выше «Краснодара»
17 сентября
5
Видео
«Сядь, не позорься»: Игнашевич высмеял аналитику Мостового
11 июля
9
Игнашевич сравнил Месси и Марадону
25 июня
1
Генич объяснил, почему Игнашевич не возглавит ЦСКА
25 мая
10
Бывший тренер ЦСКА провел переговоры с московским клубом
21 мая
5
Пономарев выбрал нового тренера для ЦСКА
13 мая
1
ЦСКА предложили назначить Игнашевича, которому помогал бы Газзаев
6 мая
8
«Локомотиву» предложили трех тренеров на замену Галактионову
5 мая
2
ЦСКА посоветовали тренерский штаб, который зайдeт всем
5 мая
5
Пономарев посоветовал ЦСКА тренера на замену Челестини
4 мая
6
Клуб РПЛ может возглавить тренер из Беларуси
23 апреля
1
Игнашевич объяснил, почему у Кисляка и Батракова будет сложный первый сезон в Европе
7 апреля
2
«Крылья Советов» выберут нового тренера среди четырех кандидатов
6 апреля
4
У «Крыльев Советов» три кандидата на замену Адиеву – все с одинаковым именем
25 марта
7
Пономарев посоветовал ЦСКА нового тренера на замену Челестини
18 марта
18
Хиддинк отреагировал на слова Игнашевича о лучшем тренере сборной России в 21-м веке
18 февраля
13
Игнашевич обвинил Головина в инфантильности
17 февраля
Кержаков поспорил с Игнашевичем о выборе лучшего тренера сборной России в 21-м веке
10 февраля
6
Игнашевич выбрал лучшего тренера сборной России в 21-м веке
10 февраля
3
Клуб РПЛ может уволить главного тренера вне зависимости от результатов
6 февраля
2
Пономарев посоветовал «Спартаку» российского тренера
15 января
8
Игнашевич составил топ-5 самых сложных соперников в карьере
8 января
4
Реакция Игнашевича на предложение от «Динамо Мх»
2025.12.10 15:13
3
Клуб РПЛ рассмотрит кандидатуру Игнашевича на пост главного тренера
2025.12.09 09:56
1
Фото
Символическая сборная РПЛ всех времен
2025.12.06 10:10
39
«Динамо» рассматривает экс-тренера «Торпедо» и «Балтики»
2025.11.17 21:21
7
«Крылья Советов» рассматривают двух кандидатов на замену Адиеву
2025.11.04 15:45
3
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