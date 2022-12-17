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    Сергей Игнашевич

    Тренер
    Имя Сергей
    Отчество Николаевич
    Фамилия Игнашевич
    Команда Балтика
    Гражданство Россия
    Дата рождения 14 июля 1979
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    06.03.2023 Балтика 2 : 0 СКА-Хабаровск Россия. Первая лига, 21 тур
    12.03.2023 Краснодар-2 0 : 3 Балтика Россия. Первая лига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Балтика 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    05.10.2022 Пересвет 1(5) : 0(4) Балтика
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