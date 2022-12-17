Сергей Игнашевич
Тренер
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Игнашевич
|Команда
|Балтика
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|14 июля 1979
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Игнашевич
|Команда
|Балтика
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|14 июля 1979
|Дата
|Матч
|Турнир
|06.03.2023
|Балтика
|2 : 0
|СКА-Хабаровск
|Россия. Первая лига, 21 тур
|12.03.2023
|Краснодар-2
|0 : 3
|Балтика
|Россия. Первая лига, 22 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Балтика
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Матч
|05.10.2022
|Пересвет
|1(5) : 0(4)
|Балтика