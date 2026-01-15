Пономарев посоветовал «Спартаку» российского тренера

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев недоволен назначением Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера «Спартака».

«Спартак» не доверяет отечественным тренерам, назначили Карседо. Такую сумасшедшую команду, как «Спартак», нельзя доверять тренерам, которые нигде не работали до этого или ничего не добились.

Карседо – кот в мешке. Самая главная его задача – собрать коллектив.

Сергей Игнашевич сейчас сидит без дела после работы в «Балтике». Он создал боеспособный коллектив и доказал, что хороший тренер. «Спартак» или ЦСКА могли довериться Игнашевичу», – сказал Пономарев.