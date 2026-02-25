Пономарев отказался хвалить Хайкина: «Потом опять провал и будут хаять его»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев не разделяет восторга из-за игры вратаря «Буде-Глимт» Никиты Хайкина.

«Он мог бы и в России заиграть, какая разница? Всему свое время. В 30 лет он заиграл. Это ж сколько надо было терпеть.

А потом будет провал опять у него. Это сейчас он так удачно отстоял несколько игр, и уже стали его хвалить. Так не бывает.

Нужна стабильность, как у Игоря Акинфеева. А у этого всплеск в 30 лет, а потом опять провал будет. На этом все закончится.

И будут хаять этого Хайкина. Так что на эти хвалебные оды не надо обращать внимания, это временно», – сказал Пономарев.