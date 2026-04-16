Агент прокомментировал интерес «ПСЖ» к Батракову

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, высказался об интересе «ПСЖ» к игроку.
– Если бы скауты «ПСЖ» приехали на игру «Локомотива» с махачкалинским «Динамо», какое бы у них сложилось впечатление о его игре?
– По одной отдельно взятой игре никто выводов не делает. В этом матче вся команда не то чтобы не настроилась, но мне показалось, что движения было маловато, очень медленно ходил мяч. При такой грамотной обороне, которую Махачкала выстроила, тяжеловато с ними играть.
– Вы с кем-то из «ПСЖ» общались?
– Нет, со мной никто не разговаривал. И я знаю, что в клуб никто не обращался. Это все на уровне разговоров.
– Но вы с какими-то зарубежными клубами общались по Алексею?
– На сегодня ни одного предметного предложения или каких-то контактов ни с одним из клубов не было.
- Ранее также сообщалось, что интерес к Батракову проявляет «Порту».
- 20-летний полузащитник в этом сезоне провел за «Локомотив» 31 матч, забил 16 голов, сделал 11 ассистов.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2029 года.