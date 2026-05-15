  Клуб Куртуа и Джоковича вышел в Лигу 1, экс-клуб Черенкова и Бубнова вылетел из плей-офф

Клуб Куртуа и Джоковича вышел в Лигу 1, экс-клуб Черенкова и Бубнова вылетел из плей-офф

Вчера, 08:46

Французская Профессиональная футбольная лига (LFP) приняла решение по прерванному незадолго до финального свистка матчу 34-го тура Лиги 2 «Бастия»«Ле Ман».

Игра была остановлена при счете 2:0 в пользу гостей и этот результат оставлен в силе.

Матч прервался на 40 минут, поскольку фанаты хозяев зажигали и бросали на поле пиротехнику, после чего судья решил его не возобновлять. LFP наказал «Бастию», вылетевшую из Лиги 2, дисквалификацией домашней арены. Следующие 2 игры на ней корсиканцы проведут без зрителей, еще на 1 матч наложено аналогичное условное наказание.

После этого решения «Ле Ман» поднялся на 2-е место в турнирной таблице и получить право на место в Лиге 1 в следующем сезоне. У команды стало 62 очка, и она опередила в итоговой таблице «Сент-Этьен» на 2 очка. Ранее право на выход в Лигу 1 завоевал «Труа», который занял 1-е место во втором по статусу дивизионе с 67 очками.

  • В числе инвесторов «Ле Мана» числятся вратарь «Реала» Тибо Куртуа, знаменитый теннисист Новак Джокович, экс-гонщики «Формулы 1» Фелипе Масса и Кевин Магнуссен.
  • «Ле Ман» повысился в классе 2-й сезон подряд. В прошлом сезоне он занял 2-е место в Национальном чемпионате (третьей лиге). В Лиге 1 в последний раз клуб играл в сезоне-2009/10.

«Сент-Этьен» в 1/2 финала плей-офф за место в Лиге 1 сыграет дома с «Родезом». Игра пройдет 15 мая.

«Родез» ранее в четвертьфинале в гостях победил «Ред Стар» со счетом 3:2.

Франция. Лига 1. Переходные матчи
Ред Стар - Родез - 2:3 (1:1)
Голы: 1:0 - К. Кабрал, 14; 1:1 - И. Бальде, 29; 2:1 - J. Olaitan Ishola , 61; 2:2 - M. Magnin , 67; 2:3 - В. Юнусса, 69.
Удаления: G. Haag , 90+6 - нет.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: официальный сайт LFP
Франция. Лига 1 Франция. Лига 2 Родез Ред Стар Ле Ман Бастия Сент-Этьен
