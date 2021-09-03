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    Сергей Родионов

    Тренер
    Имя Сергей
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Родионов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 3 сентября 1962
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Спартак 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.07.2009 Краснодар 1 : 2 Спартак
    05.08.2009 Спартак 1 : 2 Москва
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