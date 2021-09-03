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Сергей Родионов
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23:44
«Опять пенальти из воздуха»: Мостовой раскритиковал судейство в матче «Ростов» – «Пари НН»
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Сергей Родионов
Тренер
Имя
Сергей
Отчество
Юрьевич
Фамилия
Родионов
Гражданство
Россия
Дата рождения
3 сентября 1962
Статистика
Новости
Статьи
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
Россия. Премьер-лига 2005
Россия. Премьер-лига 2004
Россия. Премьер-лига 2003
Россия. Премьер-лига 2002
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Спартак
2
1
1
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
15.07.2009
Краснодар
1 : 2
Спартак
05.08.2009
Спартак
1 : 2
Москва
3 сентября 2021
21:30
Видео
«Спартак» поздравил Родионова с днем рождения нарезкой его голов
3
28 июня 2020
15:30
Фото
Родионов: «Памятник Черенкову – шедевр, этот монумент достоин Федора. Его любили все»
14
22 мая 2020
23:56
Озбилиз: «Родионов сказал, что, если откажусь от трансфера в «Бешикташ», отправлюсь в дубль «Спартака»
9
6 августа 2019
17:41
«Спартак» назначил Родионова президентом академии
5
28 февраля 2019
17:27
Родионов: «Джикия связан со «Спартаком» длительным контрактом. Нам неизвестно, откуда берутся слухи о его уходе»
10
20 декабря 2018
09:59
Родионов: «Уход с поста генерального директора «Спартака» – мое личное решение»
7
08:52
Родионов: «Спартак» не собирается отдавать своих молодых игроков в аренду»
8
07:51
«Спартак» вступил в переговоры о продлении контракта с Ломовицким
7
18 декабря 2018
17:59
Родионов назначен спортивным директором «Спартака». Измайлов будет исполнять обязанности генерального
55
12 декабря 2018
09:27
Фото
Руководители «Спартака» Измайлов и Родионов полетели на матч с «Вильярреалом» эконом-классом
15
29 ноября 2018
09:29
Ловчев: «Каррера не хотел пускать в самолет Измайлова и Родионова. Да у меня бы такой тренер вылетел в две секунды»
69
22 ноября 2018
15:45
Родионов: «Учитывая нездоровый ажиотаж вокруг «Спартака», клуб постарается быть максимально открытым»
8
14 ноября 2018
12:30
Рианчо: «Говорил Родионову, что «Спартаку» нужны радикальные перемены»
15
31 августа 2018
18:05
Родионов: «Если бы Промес не хотел уехать, мы бы никогда его не продали»
6
15:39
Перед «Спартаком» поставлена задача дойти до четвертьфинала Лиги Европы
33
27 августа 2018
12:53
В Москве прошла церемония прощания с Парамоновым. На ней присутствовали Симонян, Черчесов и Романцев
4
23 июля 2018
15:29
Родионов: «ПАОК и «Базель – клубы с богатым международным опытом. Легко ни с кем из них не будет»
10
28 марта 2018
19:15
Видео
Родионов и другие сотрудники «Спартака» в память о погибших в Кемерово запустили воздушные шары
1
24 августа 2017
17:30
Родионов: «Каррера с мая получил от клуба полный карт-бланш на трансферы»
21
15 августа 2017
09:38
Родионов просматривал защитника «Арсенала» Беляева
13
15 июля 2017
06:53
Федун выделил бюджет на усиление «Спартака»
29
7 февраля 2017
20:56
Макеев будет заявлен за «Спартак-2»
3
16 января 2017
23:15
Родионов: «Надеюсь, в «Спартаке» Луис Адриано вернется на прежний уровень»
6
16:36
Родионов: «Ждем, что Самедов сумеет принести «Спартаку» пользу»
3
28 декабря 2016
07:36
Наиль Измайлов: «Усиление «Спартаку» действительно необходимо»
6 декабря 2016
19:01
Родионов заявил, что вопрос о будущем Мельгарехо в «Спартаке» остается открытым
3
18:25
Родионов: «Спартак» не намерен расставаться с Промесом, предложений по нему не поступало»
5
1 декабря 2016
13:43
«Спартак» пригласил шахматиста Карякина на матч с «Рубином»
4
17 сентября 2016
17:22
Родионов: «Аленичев вернется в «Спартак» и сделает его чемпионом? Почему нет?»
2
15:49
Родионов: «Дай бог совместными усилиями довести Кутепова до сборной России»
2
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05.08.2016 14:30
Федун, Аленичев или Промес. Кто виноват в упадке «Спартака»?
Извечный вопрос, который давно надоел спартаковским фанатам, но все равно обсуждается ровно каждый год. А как считаете вы?
16
11.04.2016 21:57
Агаларова обвиняют в получении взяток. «Динамо» будет сотрудничать с Жорже Мендешем. Дайджест событий дня
«Зенит» присматривается к Паулу Соузе и трем игрокам из Серии А. «Спартак» намерен уволить Родионова. Дзюба подрабатывает кондуктором. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
8
07.11.2015 16:00
Олег Шигаев: «Не так много клубов могут позволить себе трансферы Глушакова и Комбаровых»
Агент компании «Prof-Sport Company» Олег Шигаев в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» прокомментировал информацию о том, что московский «Спартак» могут покинуть защитники Кирилл и Дмитрий Комбаровы, а также полузащитник Денис Глушаков.
9
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