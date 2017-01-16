Родионов: «Надеюсь, в «Спартаке» Луис Адриано вернется на прежний уровень»

Гендиректор «Спартака» Сергей Родионов прокомментировал переход в команду бывшего нападающего «Шахтера» и «Милана» Луиса Адриано.

«Он выиграл с донецким клубом много значимых трофеев и был на заметных ролях в Лиге чемпионов. Мы рассчитываем, что в «Спартаке» Адриано вернет свои былые кондиции и будет максимально полезен нашей команде. Желание у него есть, теперь все зависит от самого футболиста», – сказал Родионов.

Всего за «Милан» Луис Адриано провел 33 матча, забил четыре мяча.