Родионов: «Надеюсь, в «Спартаке» Луис Адриано вернется на прежний уровень»

Вы берете футболиста в надежде на его возвращение в большой футбол! А если надеждам не суждено сбыться? А такую зарплату положили! Может все-таки лучше брать кто играет а не отбывает номер на поле? По словам Родионова выходит что купили сами не знают кого! Кошмар!
Гендиректор «Спартака» Сергей Родионов прокомментировал переход в команду бывшего нападающего «Шахтера» и «Милана» Луиса Адриано.
«Он выиграл с донецким клубом много значимых трофеев и был на заметных ролях в Лиге чемпионов. Мы рассчитываем, что в «Спартаке» Адриано вернет свои былые кондиции и будет максимально полезен нашей команде. Желание у него есть, теперь все зависит от самого футболиста», – сказал Родионов.
Всего за «Милан» Луис Адриано провел 33 матча, забил четыре мяча.