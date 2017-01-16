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    Родионов: «Надеюсь, в «Спартаке» Луис Адриано вернется на прежний уровень»

    Гендиректор «Спартака» Сергей Родионов прокомментировал переход в команду бывшего нападающего «Шахтера» и «Милана» Луиса Адриано.

    «Он выиграл с донецким клубом много значимых трофеев и был на заметных ролях в Лиге чемпионов. Мы рассчитываем, что в «Спартаке» Адриано вернет свои былые кондиции и будет максимально полезен нашей команде. Желание у него есть, теперь все зависит от самого футболиста», – сказал Родионов.

    Всего за «Милан» Луис Адриано провел 33 матча, забил четыре мяча.

    Источник: ФК «Спартак»

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    16.01.2017 23:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 17 января 2017, 10:58

      Вы берете футболиста в надежде на его возвращение в большой футбол! А если надеждам не суждено сбыться? А такую зарплату положили! Может все-таки лучше брать кто играет а не отбывает номер на поле? По словам Родионова выходит что купили сами не знают кого! Кошмар!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 17 января 2017, 01:14

      Не надейся !!!!))))

      0
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      Рейтинг: +103

      DonBombardir 17 января 2017, 00:24

      Будет на замене у Давыдова...

      3
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 17 января 2017, 00:09

      А икоркой то опять обделили…

      0
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      Рейтинг: +7864

      Томик > filosof sparty 17 января 2017, 03:45

      Надеюсь, икорка будет сюрпризом всем. Денежки то должны, по скромным прикидкам, остаться ещё.

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 16 января 2017, 23:52

      Родионов чистое поддувало. Что Алёню поддувал, что Каррере дует. Хоть бы что нибудь от души как есть сказал. Его в единуюроссию надо голосовать друг за друга.

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