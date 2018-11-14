Рианчо: «Говорил Родионову, что «Спартаку» нужны радикальные перемены»

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо подчеркнул, что у него не было шансов остаться в клубе.

22 октября испанец возглавил красно-белых на временной основе и провел с командой шесть матчей. 12 ноября пост главного тренера москвичей занял Олег Кононов и Рианчо покинул «Спартак».

«Думаю, нет. Некоторое время назад у меня состоялась беседа с генеральным директором «Спартака» Родионовым. Я изложил своe видение ситуации: команде нужны перемены. Радикальные перемены. Объяснил ему, что изменить тенденцию команды можно двумя способами – заменой игроков либо тренерского штаба. Это в состоянии вызвать реакцию у команды.

Он ответил медленно, спокойно. Как я понял, он не сторонник кардинальных изменений. Солари пришeл в «Реал» из дубля, и воспринимался как новый человек в команде. А мы новыми в глазах руководства не были. Нас рассматривали как часть старого штаба, а значит, как часть проблемы. Наверное, клуб принял трезвое решение, зная, что впереди шесть важнейших игр – в Кубке, в Лиге Европы.

Представьте, что было бы, приди тогда в «Спартак» новый тренер и проиграй несколько матчей. Это просто убило бы его! Клуб рассудил, что пусть лучше камни полетят в Рауля (усмехается), зато команда плавно преодолеет переходный период до паузы на игры сборных, а у нового тренера будет 15 дней на работу и адаптацию. Это совсем не то же самое, что прийти в понедельник и уже в среду вывести команду на еврокубок», – сказал Рианчо.

Нужно ли было увольнять Карреру, кого теперь ставить вместо него, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы? Обсуждаем в подкасте:

Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.