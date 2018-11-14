Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Рианчо: «Говорил Родионову, что «Спартаку» нужны радикальные перемены»

    Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо подчеркнул, что у него не было шансов остаться в клубе.

    22 октября испанец возглавил красно-белых на временной основе и провел с командой шесть матчей. 12 ноября пост главного тренера москвичей занял Олег Кононов и Рианчо покинул «Спартак».

    «Думаю, нет. Некоторое время назад у меня состоялась беседа с генеральным директором «Спартака» Родионовым. Я изложил своe видение ситуации: команде нужны перемены. Радикальные перемены. Объяснил ему, что изменить тенденцию команды можно двумя способами – заменой игроков либо тренерского штаба. Это в состоянии вызвать реакцию у команды.

    Он ответил медленно, спокойно. Как я понял, он не сторонник кардинальных изменений. Солари пришeл в «Реал» из дубля, и воспринимался как новый человек в команде. А мы новыми в глазах руководства не были. Нас рассматривали как часть старого штаба, а значит, как часть проблемы. Наверное, клуб принял трезвое решение, зная, что впереди шесть важнейших игр – в Кубке, в Лиге Европы.

    Представьте, что было бы, приди тогда в «Спартак» новый тренер и проиграй несколько матчей. Это просто убило бы его! Клуб рассудил, что пусть лучше камни полетят в Рауля (усмехается), зато команда плавно преодолеет переходный период до паузы на игры сборных, а у нового тренера будет 15 дней на работу и адаптацию. Это совсем не то же самое, что прийти в понедельник и уже в среду вывести команду на еврокубок», – сказал Рианчо.

    Нужно ли было увольнять Карреру, кого теперь ставить вместо него, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы? Обсуждаем в подкасте:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.11.2018 12:30
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 ноября 2018, 20:14

      Родионов как мякиш хлебный ни Б ни М прыти и огонька в глазах у него нет За команду особо жопу не рвёт полумёртвый ГЕНДИР зачем таких держать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 14 ноября 2018, 16:04

      Родионов и Измайлов сделали эти перемены убрав Карреру.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4906

      алдан2014 14 ноября 2018, 15:52

      Рианчо какой то флюгер.Какие то противоречивые вещи говорит.Хотел понравиться всем сразу?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 14 ноября 2018, 14:48

      Ну, и нах ... испанская шлю... сдала Родионыча? Походя так сдала. Четко и ясно сказал, что именно он (шлю...) вместе с Родионычем обсуждали вопрос об устранении Карреры. Дурак, если болтливый, всё расскажет сам. Иуде Глушаку дайте тоже поболтать в СМИ, он тоже, зараз, всё выложит.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 14 ноября 2018, 14:26

      Зря Рианчо не дали поработать! Тренерская чехорда никогда к положительным результатам не приводила!Кононова сорвали из Арсенала,а будет ли результат у Спартака-большой вопросМожет получиться так,что у Кононова не получиться не в Арсенале, не в Спартаке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1020

      г.Онега 14 ноября 2018, 13:48

      15 дней ,но из Спартака игроки вызваны в сборные ,кого тренир будет тренировать эти 15 дней? Второй состав? Или тех кто остался? Но основа в сборных покрайне Мери двое точно Зобнин и Джи а в переди у Спартака три игры в чемпе до перерыва не считая 2в лиге Европы ,тут и там игры для команды важные очень важные ,потом пауза до марта в чемпионате,вот тогда можно будет видно есть продвижение команды или так же все плохо будет +урезать отпуск игрокам ,чтоб больше времени новый тренир их тренеров по в бокал им в башку тактику,и т д

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 14 ноября 2018, 13:36

      то ли пиджак, то ли мудак...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 14 ноября 2018, 13:30

      Хоть и топлю за другую команду, но руководство и исполнители Спартака одна большая жополизка, все лижут жопу Федуну, чтобы не потерять свое рабочее, якобы, высокооплачиваемое место и топят тех, кто говорит правду про дела в клубе, трансферы и его политику и он сразу под увольнение, и где еще олигофренам платят большие бабки просто так только футбол, да и ГД и уже стадион пустеет, т.к. в составе прямиком уже все говорят, сто просто так кормят и держат 10 баранов, которые якобы играют в футбол - Ребров, Петкович, Ещенко, Боккетти, Комбаров, Глушаков, Попов, Самедов, Роша и Джано, последнего вообще не помню когда тот выходил на поле и понятно уже давно футбол не его и адекватный человек заканчивает со спортом и развивается в другом и статистика наверно его 5 матчей провел за сезон и норма

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > Skull_Boy 14 ноября 2018, 13:43

      Согласен со всем списком кроме Бокетти. Он в последнее время выдает неплохую игру и статистику.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      Anu.b1s > Евгений Агеев 14 ноября 2018, 14:39

      Да и итальянца в топку

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4906

      алдан2014 > Skull_Boy 14 ноября 2018, 16:43

      Роща это священная овца,и зарезать жалко(стоит дорого)и на племя не годится(футболист мутный)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4616

      Бомбардиръ 14 ноября 2018, 13:28

      Никем непонятый Рианчо. Кругом одни дураки, а он один умный такой.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6377

      порт 14 ноября 2018, 13:20

      О как, сам из себя сделал , и героя, и мученика.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 