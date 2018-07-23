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  • Родионов: «ПАОК и «Базель – клубы с богатым международным опытом. Легко ни с кем из них не будет»

Родионов: «ПАОК и «Базель – клубы с богатым международным опытом. Легко ни с кем из них не будет»

23 июля 2018, 15:29
11

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов прокомментировал результаты жеребьевки для команды третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Соперником москвичей станет победитель пары ПАОК (Греция) – «Базель» (Швейцария).

«Внимательно следил за жеребьевкой. И должен сказать, что нам достался весьма серьезный соперник, будь то ПАОК или «Базель».

Это клубы с богатым опытом международных встреч, практически постоянно участвующие в еврокубках. Отмечу, что как в составе ПАОКа, так и в составе «Базеля» очень большая группа квалифицированных, мастеровитых футболистов. Что касается греческой команды, то у нее на родине играть вдвойне сложнее из-за горячей поддержки темпераментных болельщиков.

Словом, ни с одним из этих соперников легко не будет. Поэтому готовиться к предстоящим матчам необходимо со всей серьезностью и ответственностью, чтобы подойти к ним в полной боевой готовности», – сказал Родионов.

Первые матч состоятся 7 и 8 августа. Ответные пройдут 14 августа.

Источник: ФК «Спартак»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Спартак Базель ПАОК Родионов Сергей
Комментарии (11)
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Мары
1532353218
Если не проходить этих, то вообще в ЛЧ не стоит участвовать. Да, команды крепкие, но совсем не гранды. Бить таких мы просто обязаны.
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alexivanof197
1532353265
надо было Динамо в последнем туре обыграть и спокойно к группе готовится
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klim2m
1532358852
Так если что Савиди пестиком подгонит ))))
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OfaZavr
1532361515
все верно сказал, легко не будет, но при должном настрое и хорошей подготовке к сопернику может пройти любого из них.
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Рубик Докоян
1532362684
Обе команды приличные, а "Базель" может любой наш клуб отмельдонить и название спрашивать не будет.
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zigbert
1532370875
Соперники серьезные ,но сдаваться раньше времени нельзя. И конечно подойти к этим матчам с полной ответственностью.
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Zenmaster
1532379968
Так это же ЛЧ КАК НИКАК !!!
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