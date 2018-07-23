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    Родионов: «ПАОК и «Базель – клубы с богатым международным опытом. Легко ни с кем из них не будет»

    Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов прокомментировал результаты жеребьевки для команды третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    Соперником москвичей станет победитель пары ПАОК (Греция) – «Базель» (Швейцария).

    «Внимательно следил за жеребьевкой. И должен сказать, что нам достался весьма серьезный соперник, будь то ПАОК или «Базель».

    Это клубы с богатым опытом международных встреч, практически постоянно участвующие в еврокубках. Отмечу, что как в составе ПАОКа, так и в составе «Базеля» очень большая группа квалифицированных, мастеровитых футболистов. Что касается греческой команды, то у нее на родине играть вдвойне сложнее из-за горячей поддержки темпераментных болельщиков.

    Словом, ни с одним из этих соперников легко не будет. Поэтому готовиться к предстоящим матчам необходимо со всей серьезностью и ответственностью, чтобы подойти к ним в полной боевой готовности», – сказал Родионов.

    Первые матч состоятся 7 и 8 августа. Ответные пройдут 14 августа.

    Источник: ФК «Спартак»

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    23.07.2018 15:29
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 24 июля 2018, 00:06

      Так это же ЛЧ КАК НИКАК !!!

      2
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 23 июля 2018, 21:34

      Соперники серьезные ,но сдаваться раньше времени нельзя. И конечно подойти к этим матчам с полной ответственностью.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 июля 2018, 19:18

      Обе команды приличные, а "Базель" может любой наш клуб отмельдонить и название спрашивать не будет.

      5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 июля 2018, 18:58

      все верно сказал, легко не будет, но при должном настрое и хорошей подготовке к сопернику может пройти любого из них.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1531

      klim2m 23 июля 2018, 18:14

      Так если что Савиди пестиком подгонит ))))

      1
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 23 июля 2018, 16:41

      надо было Динамо в последнем туре обыграть и спокойно к группе готовится

      3
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      ...
      Рейтинг: +379

      o33uk > alexivanof197 23 июля 2018, 18:11

      Надо в Футбол учится играть, а не трындеть про то что вы ТОП клуб.

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 23 июля 2018, 16:40

      Если не проходить этих, то вообще в ЛЧ не стоит участвовать.
      Да, команды крепкие, но совсем не гранды.
      Бить таких мы просто обязаны.

      6
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      Рейтинг: +379

      o33uk > Мары 23 июля 2018, 18:10

      Обязаны хахаха как всегда ляля разводишь скоро посмотрим сколько игр в ЛЧ Ташаев проведёт. Мне кажется что в лучшем случае две.

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары > o33uk 23 июля 2018, 22:35

      А мне кажется, что ты надоел.
      Ну вот правда.
      Ни какого позитива.

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