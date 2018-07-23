Родионов: «ПАОК и «Базель – клубы с богатым международным опытом. Легко ни с кем из них не будет»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов прокомментировал результаты жеребьевки для команды третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Соперником москвичей станет победитель пары ПАОК (Греция) – «Базель» (Швейцария).

«Внимательно следил за жеребьевкой. И должен сказать, что нам достался весьма серьезный соперник, будь то ПАОК или «Базель».

Это клубы с богатым опытом международных встреч, практически постоянно участвующие в еврокубках. Отмечу, что как в составе ПАОКа, так и в составе «Базеля» очень большая группа квалифицированных, мастеровитых футболистов. Что касается греческой команды, то у нее на родине играть вдвойне сложнее из-за горячей поддержки темпераментных болельщиков.

Словом, ни с одним из этих соперников легко не будет. Поэтому готовиться к предстоящим матчам необходимо со всей серьезностью и ответственностью, чтобы подойти к ним в полной боевой готовности», – сказал Родионов.

Первые матч состоятся 7 и 8 августа. Ответные пройдут 14 августа.