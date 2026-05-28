Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы

По итогам финала Лиги конференций определились все 13 клубов, которые гарантированно сыграют в общем этапе Лиги Европы-2026/27.
В их число вошли:
Англия – «Кристал Пэлас», «Борнмут», «Сандерленд»;
Испания – «Реал Сосьедад», «Сельта»;
Германия – «Хоффенхайм», «Байер»;
Италия – «Милан», «Ювентус»;
Франция – «Марсель», «Ренн»;
Нидерланды – «АЗ Алкмаар»;
Португалия – «Торренсе».
- «Торренсе» – клуб второй лиги Португалии, победивший в Кубке страны.
- Остальные 23 из 36 клубов, которые сыграют на общем этапе Лиге Европы, определятся по итогам отборочных раундов ЛЕ и Лиги чемпионов.
