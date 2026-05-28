Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы

По итогам финала Лиги конференций определились все 13 клубов, которые гарантированно сыграют в общем этапе Лиги Европы-2026/27.

В их число вошли:

Англия – «Кристал Пэлас», «Борнмут», «Сандерленд»;

Испания – «Реал Сосьедад», «Сельта»;

Германия – «Хоффенхайм», «Байер»;

Италия – «Милан», «Ювентус»;

Франция – «Марсель», «Ренн»;

Нидерланды – «АЗ Алкмаар»;

Португалия – «Торренсе».