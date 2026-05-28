  • Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы

Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы

28 мая, 09:09

По итогам финала Лиги конференций определились все 13 клубов, которые гарантированно сыграют в общем этапе Лиги Европы-2026/27.

В их число вошли:

Англия«Кристал Пэлас», «Борнмут», «Сандерленд»;

Испания«Реал Сосьедад», «Сельта»;

Германия«Хоффенхайм», «Байер»;

Италия«Милан», «Ювентус»;

Франция«Марсель», «Ренн»;

Нидерланды – «АЗ Алкмаар»;

Португалия – «Торренсе».

  • «Торренсе» – клуб второй лиги Португалии, победивший в Кубке страны.
  • Остальные 23 из 36 клубов, которые сыграют на общем этапе Лиге Европы, определятся по итогам отборочных раундов ЛЕ и Лиги чемпионов.

«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ 1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы 1
Символическая сборная сезона Лиги Европы
Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Лига конференций Кристал Пэлас Борнмут Сандерленд Реал Сосьедад Сельта Хоффенхайм Байер Милан Ювентус Марсель Ренн АЗ Алкмаар Торренсе
