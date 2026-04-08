Три ставки на еврокубковые матчи – непроигрыш «Порту» дома против «Ноттингем Форест», «обе забьют» в матче «Шахтeр» – АЗ Алкмар и непроигрыш «Астон Виллы» в гостях у «Болоньи». Общий коэффициент – 3.40.
Все матчи проходят 9 апреля.
1. «Порту» – «Ноттингем Форест» (Лига Европы, 1/4 финала)
Ставка: Фора (0) «Порту» за 1.50
«Порту» находится в отличной форме – не проигрывает в 6 последних матчах и обязательно забивает в 7 последних еврокубковых встречах. В последних 5 играх португальцы забивают 2.20 гола в среднем, пропуская всего 0.80. Домашнее поле – огромный козырь. Да, «Ноттингем» выиграл личную встречу в октябре (2:0), но та игра была дома у англичан. Сейчас «Порту» будет предельно мотивирован взять реванш. Ставка с форой 0 (возврат при ничьей) – отличная подстраховка.
Вывод: «Порту» не проиграет с вероятностью 70-75%.
2. «Шахтeр» – АЗ Алкмар (Лига Конференций, 1/4 финала)
Ставка: обе забьют (да) за 1.62
Обе команды подходят к матчу в хорошей форме и имеют стабильную атаку. «Шахтeр» забивает в 9 последних матчах, в среднем 1.80 гола за игру. АЗ Алкмар забивает 2.40 гола в среднем в последних 5 матчах и обязательно забивает в 3 последних еврокубковых встречах. В личных встречах обе команды забивают друг другу – в 3 последних очных матчах у каждой есть голы. Коэффициент 1.62 – отличная цена.
Вывод: голы будут у обеих ворот с вероятностью 65-70%.
3. «Болонья» – «Астон Вилла» (Лига Европы, 1/4 финала)
Ставка: «Астон Вилла» не проиграет (X2) за 1.40
«Астон Вилла» в отличной еврокубковой форме – 6 побед подряд в Лиге Европы и обязательно забивает в 6 последних еврокубковых встречах. «Болонья» тоже хороша (7 матчей без поражений в ЛЕ), но в личных встречах преимущество на стороне гостей – две победы «Виллы» (1:0 и 2:0) без пропущенных голов. Английская команда стабильна в обороне (1.00 пропущенный в среднем за последние 5 матчей). Ставка на непроигрыш гостей при их текущей форме и статистике личек – очень надeжный вариант.
Вывод: «Астон Вилла» не проиграет с вероятностью 75-80%.
🎯 Итоговый экспресс
|Матч
|Ставка
|Коэф.
|«Порту» – «Ноттингем Форест»
|Фора 1(0) («Порту» не проиграет)
|1.50
|«Шахтeр» – АЗ Алкмар
|Обе забьют (да)
|1.62
|«Болонья» – «Астон Вилла»
|X2 («Астон Вилла» не проиграет)
|1.40
|Итого
|3.40
