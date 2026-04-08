  • Экспресс на матчи 9 апреля: «Порту» не проиграет, «Шахтeр» и АЗ обменяются голами, «Астон Вилла» не уступит

Экспресс на матчи 9 апреля: «Порту» не проиграет, «Шахтeр» и АЗ обменяются голами, «Астон Вилла» не уступит

Вчера, 09:47

Три ставки на еврокубковые матчи – непроигрыш «Порту» дома против «Ноттингем Форест», «обе забьют» в матче «Шахтeр» – АЗ Алкмар и непроигрыш «Астон Виллы» в гостях у «Болоньи». Общий коэффициент – 3.40.

Все матчи проходят 9 апреля.

1. «Порту» – «Ноттингем Форест» (Лига Европы, 1/4 финала)

Ставка: Фора (0) «Порту» за 1.50

«Порту» находится в отличной форме – не проигрывает в 6 последних матчах и обязательно забивает в 7 последних еврокубковых встречах. В последних 5 играх португальцы забивают 2.20 гола в среднем, пропуская всего 0.80. Домашнее поле – огромный козырь. Да, «Ноттингем» выиграл личную встречу в октябре (2:0), но та игра была дома у англичан. Сейчас «Порту» будет предельно мотивирован взять реванш. Ставка с форой 0 (возврат при ничьей) – отличная подстраховка.

Вывод: «Порту» не проиграет с вероятностью 70-75%.

2. «Шахтeр» – АЗ Алкмар (Лига Конференций, 1/4 финала)

Ставка: обе забьют (да) за 1.62

Обе команды подходят к матчу в хорошей форме и имеют стабильную атаку. «Шахтeр» забивает в 9 последних матчах, в среднем 1.80 гола за игру. АЗ Алкмар забивает 2.40 гола в среднем в последних 5 матчах и обязательно забивает в 3 последних еврокубковых встречах. В личных встречах обе команды забивают друг другу – в 3 последних очных матчах у каждой есть голы. Коэффициент 1.62 – отличная цена.

Вывод: голы будут у обеих ворот с вероятностью 65-70%.

3. «Болонья» – «Астон Вилла» (Лига Европы, 1/4 финала)

Ставка: «Астон Вилла» не проиграет (X2) за 1.40

«Астон Вилла» в отличной еврокубковой форме – 6 побед подряд в Лиге Европы и обязательно забивает в 6 последних еврокубковых встречах. «Болонья» тоже хороша (7 матчей без поражений в ЛЕ), но в личных встречах преимущество на стороне гостей – две победы «Виллы» (1:0 и 2:0) без пропущенных голов. Английская команда стабильна в обороне (1.00 пропущенный в среднем за последние 5 матчей). Ставка на непроигрыш гостей при их текущей форме и статистике личек – очень надeжный вариант.

Вывод: «Астон Вилла» не проиграет с вероятностью 75-80%.

🎯 Итоговый экспресс

Матч Ставка Коэф.
«Порту» – «Ноттингем Форест» Фора 1(0) («Порту» не проиграет) 1.50
«Шахтeр» – АЗ Алкмар Обе забьют (да) 1.62
«Болонья» – «Астон Вилла» X2 («Астон Вилла» не проиграет) 1.40
Итого 3.40

Еще по теме:
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Сельта»: во сколько прямая трансляция: 9 апреля 2026
Где смотреть матч «Порту» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 9 апреля 2026
Где смотреть матч «Болонья» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 9 апреля 2026
Источник: «Бомбардир»
Главные новости
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»
01:37
1
ВидеоСоболев поругался с журналистами после вылета «Зенита» из Кубка России
01:04
2
Футболист «Спартака» пострадал от болельщиков «Зенита»
00:51
1
Тренер «Зенита» – о судействе в матче со «Спартаком»: «Я недоволен всем»
00:35
3
Хвича стал рекордсменом «ПСЖ»
00:25
Карседо объяснил, почему выпустил Помазуна на серию пенальти с «Зенитом»
00:07
9
Лига чемпионов. «Барселона» дома проиграла «Атлетико», проведя больше тайма вдесятером
Вчера, 23:55
3
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Ливерпуль» в первом четвертьфинале
Вчера, 23:53
2
Семак высказался после поражения «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:46
7
Карседо сделал заявление после победы «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:39
4
Все новости
Все новости
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Сельта»: во сколько прямая трансляция: 9 апреля 2026
Вчера, 09:58
Где смотреть матч «Порту» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 9 апреля 2026
Вчера, 09:56
Где смотреть матч «Болонья» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 9 апреля 2026
Вчера, 09:53
Экспресс на матчи 9 апреля: «Порту» не проиграет, «Шахтeр» и АЗ обменяются голами, «Астон Вилла» не уступит
Вчера, 09:47
Где смотреть матч «Брага» – «Бетис»: во сколько прямая трансляция: 8 апреля 2026
7 апреля
ФотоОпределились все пары 1/4 финала Лиги Европы
20 марта
3
Где смотреть матч «Бавария» – «Аталанта»: во сколько прямая трансляция: 18 марта 2026
17 марта
ФотоЭкс-игрок «Динамо» дебютировал в Лиге Европы в 41 год
13 марта
1
ФотоОпубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
ФотоРезультаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
27 февраля
Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы
27 февраля
Лига Европы. ПАОК Оздоева и «Фенербахче» Тедеско вылетели из турнира
27 февраля
1
Лига Европы. «Црвена Звезда» Станковича вылетела и другие результаты
26 февраля
Жиру установил рекорд Лиги Европы
26 февраля
1
Лига Европы. «Црвена Звезда» Станковича выиграла во Франции и другие результаты
20 февраля
Лига Европы. ПАОК Оздоева проиграл в стыках, разгром команды Тедеско и другие результаты
19 февраля
Впервые в истории еврокубков 2 команды 5 раз сыграют между собой за один сезон
30 января
2
Результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
30 января
2
Opta назвала главного фаворита Лиги Европы
30 января
2
Только два россиянина вышли в плей-офф Лиги Европы
30 января
3
Итоги общего этапа Лиги Европы-2025/26
30 января
2
Определились предварительные пары стыковых матчей Лиги Европы
30 января
Лига Европы. «Лион» обыграл ПАОК, «Рома» спасла ничью, «Астон Вилла» вырвала волевую победу и другие результаты
30 января
Фанаты ПАОКа погибли по пути на матч Лиги Европы
28 января
3
Известны 19 участников плей-офф Лиги Европы
23 января
Лига Европы. Победы «Ромы», «Ниццы», «Сельты» и другие результаты
23 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
ВидеоФанаты «Фейеноорда» подожгли в Румынии «Амстердам»
2025.12.12 19:40
