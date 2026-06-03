Перепалка Мостового и Мусаева, решение ЦСКА по Акинфееву, два трансфера «Реала» и другие новости

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Мусаев ответил на слова Мостового про «нефутбольного человека» – Александр назвал «хамлом» тренера «Краснодара»

Барко попросил «Спартак» отпустить его в «Индепендьенте»: подробности переговоров между клубами

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ЦСКА принял итоговое решение по будущему 40-летнего Акинфеева

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Сперцян отказал английскому клубу

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«Флуминенсе» сделал главной трансферной целью игрока «Зенита»

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