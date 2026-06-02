«Спартак» готов продать трех легионеров

«Спартак» может расстаться с несколькими легионерами в летнее трансферное окно.
В том числе с вингером Маркиньосом, нападающими Манфредом Угальде и Ливаем Гарсией.
Представители телеграм-каналов «Дай ударитЬ» и «Фабрика Футбола» на совместном стриме рассказали, что главный тренер красно-белых Хуан Карлос Карседо понимает уровень вингера Маркиньоса и хотел бы видеть на этой позиции более классного футболиста.
Также перед клубом стоит задача продать Манфреда Угальде, поскольку костариканец загрустил в «Спартаке». Утверждается, что зимой красно-белые не отпустили форварда за 12-14 миллионов евро, так как хотят заработать на нем намного больше.
Не исключен и вариант с продажей Ливая Гарсии. Ранее сообщалось, что летом «Спартак» хочет укрепить защиту, а также приобрести нового вингера и забивного форварда.
- 26-летний Маркиньос в минувшем сезоне провел за «Спартак» 35 матчей, забил 8 голов, сделал 7 ассистов.
- 24-летний Угальде в сезоне-2025/26 сыграл в 38 встречах, отметился 8 голами и 4 ассистами.
- 28-летний Гарсия в прошедшем сезоне в 33 поединках 7 раз поразил ворота соперников и заработал 5 ассистов.