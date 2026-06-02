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«Спартак» готов продать трех легионеров

2 июня, 12:21
17

«Спартак» может расстаться с несколькими легионерами в летнее трансферное окно.

В том числе с вингером Маркиньосом, нападающими Манфредом Угальде и Ливаем Гарсией.

Представители телеграм-каналов «Дай ударитЬ» и «Фабрика Футбола» на совместном стриме рассказали, что главный тренер красно-белых Хуан Карлос Карседо понимает уровень вингера Маркиньоса и хотел бы видеть на этой позиции более классного футболиста.

Также перед клубом стоит задача продать Манфреда Угальде, поскольку костариканец загрустил в «Спартаке». Утверждается, что зимой красно-белые не отпустили форварда за 12-14 миллионов евро, так как хотят заработать на нем намного больше.

Не исключен и вариант с продажей Ливая Гарсии. Ранее сообщалось, что летом «Спартак» хочет укрепить защиту, а также приобрести нового вингера и забивного форварда.

  • 26-летний Маркиньос в минувшем сезоне провел за «Спартак» 35 матчей, забил 8 голов, сделал 7 ассистов.
  • 24-летний Угальде в сезоне-2025/26 сыграл в 38 встречах, отметился 8 голами и 4 ассистами.
  • 28-летний Гарсия в прошедшем сезоне в 33 поединках 7 раз поразил ворота соперников и заработал 5 ассистов.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Спартак Гарсия Ливай Маркиньос Угальде Манфред
Комментарии (17)
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BoevStas1
1780393303
Угальде не трогать!!!настоящий боец и свое еще возьмет!!!
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Дубина
1780393710
Бред конкретный) Утятины очень много еще ждать...
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Ollegator
1780394499
то есть фернандеш его убеждает, а маркиньос нет.. ну-ну)
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oyabun
1780396260
Всё это реально только при условии, что на эти места будут куплены ГОРАЗДО более сильные игроки. Иначе мы получим просто поломаные игровые схемы, которые снова придется наигрывать не менее года. И мы дружно скажем "ну этот год снова в пролёте".
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Baggio1986
1780396819
И Барко хочет на год свалить,крутяк, медали обеспечены))
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zigbert
1780397063
Обоих Угальде и Гарсию продавать нельзя,останемся без нападающих.
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loko-the_best
1780397645
Вот бы договорились поменяться Гарсией и Угальде на Воробья и Николя эхехе
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NewLife
1780400029
Фантазии интернет помойки🤮
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lek!
1780403491
С последними двумя еще можно , но куда Маркиньоса ?
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k611
1780405301
А найдут ли сильнее Маркиньоса большой вопрос. Игрок ниже определённого уровня не играет, больших перепадов в игре нет. Добротный и работоспособный футболист. Не тот это легионер от которого надо избавляться в первую очередь...
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