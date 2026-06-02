«Спартак» готов продать трех легионеров

«Спартак» может расстаться с несколькими легионерами в летнее трансферное окно.

В том числе с вингером Маркиньосом, нападающими Манфредом Угальде и Ливаем Гарсией.

Представители телеграм-каналов «Дай ударитЬ» и «Фабрика Футбола» на совместном стриме рассказали, что главный тренер красно-белых Хуан Карлос Карседо понимает уровень вингера Маркиньоса и хотел бы видеть на этой позиции более классного футболиста.

Также перед клубом стоит задача продать Манфреда Угальде, поскольку костариканец загрустил в «Спартаке». Утверждается, что зимой красно-белые не отпустили форварда за 12-14 миллионов евро, так как хотят заработать на нем намного больше.

Не исключен и вариант с продажей Ливая Гарсии. Ранее сообщалось, что летом «Спартак» хочет укрепить защиту, а также приобрести нового вингера и забивного форварда.