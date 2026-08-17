Даку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»

Нападающий «Спартака» Мирлинд Даку поделился эмоциями после матча с «Балтикой». Он дал интервью на русском языке.

Албанский форвард впервые вышел в стартовом составе красно-белых на матч 4-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:1) и отметился результативной передачей на Манфреда Угальде.

«Эмоции? Всегда хорошие эмоции, когда выигрываешь. Мы знали перед игрой, что с «Балтикой» играть очень тяжело, когда они играют дома. Для нас очень важная победа. Надо только выигрывать. Хочу выигрывать, даже если сам не забиваю», – сказал Даку.