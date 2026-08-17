Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»

Капитан «Спартака» Роман Зобнин высказался об игре Мирлинда Даку.

Албанский форвард вышел в стартовом составе на матч 4-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:1) и отметился результативной передачей на Манфреда Угальде.

– У Даку первое результативное действие. Как он вписался в команду? Топ‑форвард?

– Футболист высокого уровня, хорошего качества. Он и в «Рубине» показывал свой уровень, много забивал. Вся игра через него строилась, сейчас в команде он адаптируется потихоньку. Привыкаем к нему, он помог нам выиграть.

– Показалось, что при Даку навесы «Спартака» приобретают смысл.

– Да, мы знаем его сильные стороны. Они с Угальде немного разносторонние: Даку хорошо цепляется, хорош в единоборствах, Манфред больше игрок в глубину, хорош в прессинге. Но они оба очень сильно помогают.