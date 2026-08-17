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  • Итоги четвeртого тура РПЛ 2026/2027. «Краснодар» продолжает победную серию, «Зенит» разгромил «Динамо», а «Локомотив» всe ещe без побед: обзор всех матчей
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Итоги четвeртого тура РПЛ 2026/2027. «Краснодар» продолжает победную серию, «Зенит» разгромил «Динамо», а «Локомотив» всe ещe без побед: обзор всех матчей

После четырeх сыгранных туров турнирная таблица выглядит следующим образом:

Таблица РПЛ 4 тур

«Краснодар» – абсолютный лидер с максимально возможным количеством очков. Группа преследования представлена тремя клубами с 9 баллами. В зоне вылета пока находятся «Ахмат», «Крылья Советов», «Акрон» и «Факел», причeм воронежцы замыкают таблицу с единственным очком.

«Краснодар» берeт четвeртую победу подряд

В домашнем матче против «Ахмата» «быки» добыли минимальное преимущество – 1:0. Единственный мяч на исходе первого тайма забил бразильский новобранец Кристиан, которому ассистировал Дмитрий Воробьeв. Оба летних приобретения уже приносят пользу команде Мурада Мусаева.

Грозненцы выбрали оборонительную тактику с пятью защитниками, пытаясь ловить «Краснодар» на контратаках, но этот план не сработал. Во втором тайме у хозяев был момент, чтобы удвоить счeт, а у гостей – Георгий Мелкадзе не попал почти с линии вратарской. После матча Мусаев признал, что игра была сложной и вязкой: «Тяжело было вскрывать оборону, забили хороший гол, сыграли между линиями. Второй тайм был очень волнительным – моменты были и у нас, и у «Ахмата». Такая нервная игра, нервная концовка. Но главное, есть три очка».

Четыре победы из четырeх – такой результат позволяет «Краснодару» чувствовать себя уверенно на вершине. Отрыв от ближайших преследователей составляет три очка.

«Зенит» разгромил московское «Динамо»: дубль Соболева и гол Глушенкова

В Санкт-Петербурге хозяева не оставили шансов столичному «Динамо» – 3:0. Петербуржцы открыли счeт на 29-й минуте – Александр Соболев реализовал пенальти. Спустя всего четыре минуты форвард «Зенита» вновь поразил ворота соперника, оформив дубль. Окончательный результат на 87-й минуте установил Максим Глушенков. Глушенков с пятью голами единолично возглавляет гонку бомбардиров, а Соболев с четырьмя мячами идeт следом.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча отметил, что команда создала меньше моментов, чем в предыдущих играх, но сумела реализовать их и одержать разгромную победу. «Зенит» набрал 9 очков и вышел на чистое второе место. Для петербуржцев этот разгром стал первым над «Динамо» в РПЛ с 2021 года.

«Спартак» одолел «Балтику»: первый ассист Даку

Красно-белые впервые за три года сумели победить в Калининграде. Встреча завершилась со счeтом 2:1 в пользу гостей. Наставник «Спартака» впервые выпустил в старте новичка Мирлинда Даку, и албанец сразу отметился голевой передачей на Манфреда Угальде, который открыл счeт на 20-й минуте. Однако уже на 23-й минуте полузащитник «Балтики» Андрей Мендель сравнял счeт. В начале второго тайма на 49-й минуте Пабло Солари вывел «Спартак» вперeд.

Из-за повреждения в составе красно-белых отсутствовал ключевой полузащитник Эсекьель Барко, но это не помешало команде взять три очка. Даку, комментируя своe первое результативное действие, отметил, что победа важнее личной статистики, и он готов помогать партнeрам даже без собственных голов. «Спартак» поднялся на третью строчку с 9 очками.

Махачкалинское «Динамо» разгромило «Крылья Советов» и остаeтся в топ-4

Коллектив Вадима Евсеева продолжает удивлять публику. В Самаре подопечные Евсеева разобрались с местными «Крыльями» со счeтом 4:1. Уже на 6-й минуте Аларкон открыл счeт. Это уже вторая выездная победа махачкалинцев в сезоне.

С 9 очками дагестанская команда идeт на четвeртой позиции, уступая тройке лидеров только по разнице забитых и пропущенных мячей. В следующем туре их ждeт домашний матч против «Краснодара» – это будет серьeзный тест для сенсационного новичка РПЛ.

«Родина» и «Акрон» устроили голевую перестрелку

Самым результативным матчем тура стал поединок в Москве, где «Родина» принимала «Акрон». Команды выдали настоящую голевую феерию, забив на двоих шесть голов. Итоговый счeт – 3:3.

Главным героем встречи стал нападающий хозяев Артем Максименко, оформивший свой первый хет-трик в карьере. Он забивал на 13-й, 45+1-й и 76-й минутах, дважды выводя свою команду вперeд. Однако гости не сдавались: после перерыва Стефан Лончар (51') и Жилсон Беншимол (70') сравняли счeт. После третьего гола Максименко хозяева снова вышли вперeд, но на 86-й минуте Кевин Аревало установил окончательное равенство.

Сам Максименко после матча признался, что разочарован ничьей, поскольку команде нужны победы. «Родина» набрала 4 очка и покинула зону вылета, а «Акрон» с двумя баллами остаeтся на 15-м месте.

«Локомотив» снова без победы: ничья в Оренбурге

Московский «Локомотив» продолжает неудачный старт. В Оренбурге команда сыграла вничью 1:1. Железнодорожники быстро открыли счeт – уже на 3-й минуте отличился Алексей Батраков. Однако во втором тайме хозяева сравняли усилиями 18-летнего Андрея Касаджикова. Позже тот же Касаджиков имел шанс принести победу «Оренбургу» с пенальти на 69-й минуте, но его удар отразил вратарь «Локомотива» Илья Лантратов.

Нападающий «Локомотива» Руслан Мялковский после матча назвал Лантратова героем встречи, отметив, что вратарь спас команду от поражения. При этом он признал проблемы в атаке: во втором тайме москвичи почти не создавали моментов и позволили сопернику перехватить инициативу. Статистика встречи говорит о подавляющем преимуществе оренбуржцев: 28 ударов против 12, 8 в створ против 2. После четырeх туров у столичного клуба всего 3 очка – это худший показатель с 2006 года. В матче не принимал участия Артeм Карпукас, вокруг которого ходят слухи о переходе в «Зенит».

ЦСКА минимально переиграл «Факел», но потерял Мойзеса

Армейцы на своeм поле обыграли воронежский «Факел» – 1:0. Единственный мяч забил Иван Обляков с пенальти на 71-й минуте. Первый тайм прошeл без ударов в створ, зато было зафиксировано три отменeнных гола из-за офсайдов.

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов объяснил эмоциональное празднование гола с пенальти тем, что это результат усилий всей команды. Защитник Данил Круговой призвал не зацикливаться на победе и двигаться дальше.

ЦСКА с 8 очками занимает пятое место и пока не знает поражений. Однако победа омрачена серьeзной травмой: защитник Мойзес порвал крестообразную связку колена и выбыл примерно на полгода. «Факел» остаeтся на последней строчке с одним очком.

«Ростов» и «Рубин» разошлись миром

В Ростове-на-Дону команды поделили очки, сыграв 1:1. Хозяева открыли счeт на 30-й минуте – гол на счету Тимура Сулейманова, реализовавшего выход один на один. Во втором тайме «Рубин» получил право на пенальти, который на 51-й минуте уверенно реализовал Жак-Жюльен Сиве.

Обе команды набрали по 5 очков и располагаются в середине таблицы. Для них это уже третья игра подряд без поражений.

Главные события и герои тура

Лучший бомбардир: Максим Глушенков («Зенит») – 5 голов. Александр Соболев догнал его на 4 гола, а Артeм Максименко после хет-трика ворвался в тройку лучших.

Самый яркий перформанс: хет-трик Максименко в матче «Родина» – «Акрон».

Разочарование тура: «Локомотив» – всего 3 очка после четырeх туров, худший старт клуба за последние 17 лет.

Потеря тура: травма Мойзеса в ЦСКА – защитник выбыл на полгода.

Уверенный ход: «Краснодар» – 12 очков из 12.

Анонс пятого тура (22–24 августа)

Центральная встреча тура – противостояние «Спартака» и «Зенита» в Москве (23 августа). «Краснодар» ждeт выезд к махачкалинскому «Динамо» – встреча лидера и одного из главных открытий сезона. «Локомотив» попытается прервать безвыигрышную серию в дерби с ЦСКА (22 августа). «Балтика» примет «Рубин» (24 августа), «Акрон» встретится с «Крыльями Советов».

Россия. Премьер-лига Краснодар Ахмат Зенит Динамо Динамо Мх Спартак Балтика Крылья Советов Родина Акрон Факел ЦСКА Ростов Рубин Максименко Артем Соболев Александр Глушенков Максим Мойзес
Комментарии (5)
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Alex Atuan
1786950436
5 тур будет огненным, лишь бы он был футбольным а не судейским!
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MaxRnD
1786951091
То, что Оренбург, нас победивший, в таблице выше Ростова - это понятно, но Рубин, сыгравший с нами вничью, каким образом с отрицательной разницей мячей выше ? Как оно сейчас всё подсчитывается-то ?
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