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Команды
Спартак
Маркиньос
€ 7 млн
Маркиньос
Спартак
23 октября 1999 (26)
#10 | Полузащитник
170 см
Бразилия
Статистика
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Трансферы
Публикации
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
22 сентября
4
Фото
РПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
9 сентября
5
Фото
Названы претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
7 сентября
2
Фото
Игрок «Спартака» выйдет на матч с «Краснодаром» под именем отца
9 августа
3
В «Спартаке» высказались о борьбе за чемпионство
26 июля
7
Маркиньос: «Матч с «Зенитом» разозлил «Спартак»
25 июля
3
Маркиньос сделал заявление о будущем в «Спартаке»
11 июля
6
Фото
Спартаковец Маркиньос кардинально сменил имидж
10 июля
24
Игроком «Спартака» заинтересовались в Бразилии
19 июня
5
«Спартак» готов продать трех легионеров
2 июня
17
Видео
Спартаковец Маркиньос купил новую машину
31 мая
14
Два ключевых игрока «торгуются» со «Спартаком»
28 мая
29
В «Спартаке» приняли решение по Маркиньосу
27 мая
22
Маркиньос выделил самый важный майский матч для «Спартака»
27 апреля
2
Маркиньос ответил на вопрос об уходе из «Спартака»
26 апреля
11
Символическая сборная 26-го тура РПЛ по версии Радимова
24 апреля
17
Мажич объяснил, почему судьи 3 минуты проверяли гол Маркиньоса в ворота «Ахмата»
21 апреля
7
«Црвена Звезда» рассмотрит вариант покупки Маркиньоса
17 апреля
5
Агент Маркиньоса отреагировал на информацию о трансфере игрока в «Црвену Звезду»
16 апреля
5
Маркиньос намерен покинуть «Спартак» летом
15 апреля
18
Экс-судья РПЛ оценил эпизод с попаданием мяча в руку Маркиньосу в штрафной «Спартака»
23 марта
1
Реакция Червиченко на попадание мяча в руку Маркиньосу в игре с «Оренбургом»
23 марта
5
Федотов вынес вердикт по моменту с рукой Маркиньоса
22 марта
11
Карседо высказался об игре рукой Маркиньоса с «Оренбургом»
22 марта
8
«Спартак» сыграет с «Локомотивом» без ключевого футболиста атаки
22 марта
3
Игрок «Спартака» хочет попасть в сборную Бразилии на ЧМ-2026
12 марта
6
Символическая сборная 20-го тура РПЛ по версии Радимова
11 марта
5
Игрок «Спартака» оценил поле с проплешинами на стадионе «Сочи»
3 марта
1
Генич раскритиковал состав «Спартака», выделив лишь двух футболистов
17 февраля
11
Реакция агента Маркиньоса на интерес к игроку из Мексики
7 февраля
1
1
2
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4
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