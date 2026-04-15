Маркиньос намерен покинуть «Спартак» летом

«Црвена Звезда» снова начала переговоры со «Спартаком» по трансферу Маркиньоса.

Белградский клуб уже пытался подписать бразильского футболиста зимой и делал предложение в размере 5 млн евро, однако московский клуб запросил более высокую сумму. Теперь «Црвена Звезда» вернулась к обсуждению возможного перехода в первые дни летнего трансферного окна.

Маркиньос, который может играть на обоих флангах атаки, хочет переехать в Белград и снова поработать с Деяном Станковичем, бывшим главным тренером «Спартака». Ранее они вместе работали в «Ференцвароше», после чего игрок перешел в московский клуб.

В случае сделки Маркиньос может стать одним из самых дорогих трансферов в истории «Црвены Звезды».