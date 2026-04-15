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Маркиньос намерен покинуть «Спартак» летом

15 апреля, 22:45
18

«Црвена Звезда» снова начала переговоры со «Спартаком» по трансферу Маркиньоса.

Белградский клуб уже пытался подписать бразильского футболиста зимой и делал предложение в размере 5 млн евро, однако московский клуб запросил более высокую сумму. Теперь «Црвена Звезда» вернулась к обсуждению возможного перехода в первые дни летнего трансферного окна.

Маркиньос, который может играть на обоих флангах атаки, хочет переехать в Белград и снова поработать с Деяном Станковичем, бывшим главным тренером «Спартака». Ранее они вместе работали в «Ференцвароше», после чего игрок перешел в московский клуб.

В случае сделки Маркиньос может стать одним из самых дорогих трансферов в истории «Црвены Звезды».

  • В этом сезоне Маркиньос провел 28 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.
  • Бразилец в «Спартаке» почти 2 года.
  • «Спартак» в этом сезоне борется за Кубок России.

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Источник: Mozzart Sport
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Црвена Звезда Маркиньос
Комментарии (18)
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Юбиляр
1776282582
Приложить максимум усилий, что-бы оставить !!!
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Император 1
1776282983
Для Спартака это будет потеря
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FWSPM
1776283874
вобще без шансов не потянут по деньгам
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Hector вернулся
1776285805
А что уже летнее ТО? Или автор публикует старые посты? Лишь бы что то тявкнуть
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рылы
1776286578
дубина из бачка скажет, что такой цыган нужен спартаку, поэтому не отдадут. гы-гы!
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ySS
1776287537
Кто ещё что-нибудь напишет про Спартак?) А Маркиньос подсдал, при Станковиче рвал и метал, был лучшим, а сейчас отрабатывает...
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alefreddy
1776287795
лучше Хлусевича с Рябчуком вместе взятых прикупите
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Everest13
1776293850
Он может и справа он может и слева, и по центру даже .... Он универсальный игрок, посильнее Солари которого нахваливают... И не хуже Барко который реально сдал... А Рябчук и Дмитриев даже в двоем его не стоят, очень жаль если уйдёт
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алдан2014
1776299152
А кто источник этой информации? Одна бабка сказала? Марки хорош на своей позиции,хоть и подздал,а вообще если уйдет то Дмитриев там будет отлично смотреться. По своей проходимости защитников напоминает Вовку Быстрова,как нож в масло.
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ScarlettOgusania
1776316577
прям, "намерен покинуть"...)) очередную фейковую новость от Моццарта бомба запустила, после того, как пресс-служба Спартака выпустила опровержение к этой "новости"...)
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