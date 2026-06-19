Игроком «Спартака» заинтересовались в Бразилии

Вингер «Спартака» Маркиньос может покинуть команду летом.

К нему есть интерес от нескольких клубов из бразильского чемпионата.

26-летний Маркиньос выступает за «Спартак» с августа 2024 года.

В минувшем сезоне бразилец провел за красно-белых 35 матчей, забил 8 голов, сделал 7 ассистов.

Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

Ранее стало известно, что полузащитник «Спартака» Эсекиэль Барко попал в шорт-лист «Бока Хуниорс» как вариант для усиления атаки. Предложения по игроку ранее делал «Индепендьенте».