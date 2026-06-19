Самый титулованный клуб Аргентины включился в борьбу за Барко

У полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко появился еще один вариант продолжения карьеры.

Вслед за «Индепендьенте» 27-летним футболистом заинтересовался «Бока Хуниорс» – самый титулованный клуб Аргентины.

Сообщается о готовности красно-белых продать половину прав на Барко за 4-5 миллионов долларов.

В «Бока Хуниорс» обратили внимание на спартаковца, поскольку им нужен игрок, способный вскрывать оборону, атаковать на скорости и обыгрывать соперников.