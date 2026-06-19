Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Самый титулованный клуб Аргентины включился в борьбу за Барко

Самый титулованный клуб Аргентины включился в борьбу за Барко

Сегодня, 01:15
12

У полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко появился еще один вариант продолжения карьеры.

Вслед за «Индепендьенте» 27-летним футболистом заинтересовался «Бока Хуниорс» – самый титулованный клуб Аргентины.

Сообщается о готовности красно-белых продать половину прав на Барко за 4-5 миллионов долларов.

В «Бока Хуниорс» обратили внимание на спартаковца, поскольку им нужен игрок, способный вскрывать оборону, атаковать на скорости и обыгрывать соперников.

  • В сезоне-2025/26 Барко забил 8 голов и сделал 9 ассистов в 37 матчах.
  • Его контракт со «Спартаком» истекает через год.
  • Рыночная стоимость игрока – 16 миллионов евро.

Еще по теме:
Аргентинский клуб улучшит предложение по Барко 7
Канчельскис – о «Спартаке»: «Чемпионство не светит» 20
«Спартак» дал ответ на третье предложение аргентинского клуба по Барко 11
Источник: Diario Olé
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Спартак Бока Хуниорс Барко Эсекьель
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1781824581
ага, охотно верим в "готовность" тарасятника продать 50% прав за 4-5 лямов и лишиться лидера.
Ответить
subbotaspartak
1781838228
...поскольку им нужен игрок, способный вскрывать оборону, атаковать на скорости и обыгрывать соперников.... А нам?
Ответить
TOMSON
1781838794
Напомню, что брали за 14. И кажется же полным бредом Новость! Но вот не удивлюсь
Ответить
Литейный 4 (returned)
1781839170
Попортил карьеру футболиста в свинарнике. Гыгыгы
Ответить
timon2401
1781839592
Если это соответствует действительности и дебилы из руководства реально хотят его продать, это будет полнейшим 3,14здецом для команды(((
Ответить
oyabun
1781841993
Нового контракта с Барко так и нет. Это повод задуматься.
Ответить
ScarlettOgusania
1781845838
источником информации является самая желтушная пресса аргов, расслабляемся и дышим глубоко и спокойно...😅
Ответить
алдан2014
1781850001
Наших футбольных начальников,латиносы за идиотов держат? Вообще не понятны эти суммы. Купить за 100р и продать половину товара за 10р. Обалденная арифметика
Ответить
andr45
1781852493
Футбольный клуб «Ибис» из Бразилии направил "Zenitе" предложение о покупке Луиса Энрике. Питерский клуб хочет получить 1,4 млн.евро, "Ибис" предложил за сиволапого аж целых 0,5 млн.евро. В минувшем сезоне полузащитник выходил на полянку 27 раз матчах во всех матчах РПЛ, в которых отметился аж шестью голами и двуия результативными передачами.
Ответить
шахта Заполярная
1781861213
Задолбался уже глупости читать
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
52
У 57-летнего Мостового родился сын
20:44
4
ФотоАдиева в «МЛ Витебск» сменил другой россиянин
20:02
1
В махачкалинском «Динамо» высказались о возможном подписании Кокорина
19:55
Ведущий «Матч ТВ» извинился за свои слова про женщин
19:31
8
ВидеоРоссийский болельщик попросил Инфантино расписаться на флаге России – президент ФИФА отреагировал
19:20
11
Реакция Губерниева на скандальные слова ведущего «Матч ТВ» про женщин
18:53
7
«Вопросы решаются наверху»: агент Тюкавина подтвердил возможный переход форварда в «Зенит»
18:38
4
«Спартак» принял окончательное решение по 39-летнему Довбне
18:24
7
ФотоВыступавший 16 лет за «Ростов» Байрамян подписал контракт с новым клубом
18:19
2
Все новости
Все новости
Шапи рассказал о своих отношениях с Галицким
19:41
Байрамян прокомментировал уход из «Ростова» – он играл за клуб 16 лет
19:09
1
«Вопросы решаются наверху»: агент Тюкавина подтвердил возможный переход форварда в «Зенит»
18:38
4
«Спартак» принял окончательное решение по 39-летнему Довбне
18:24
7
ФотоВыступавший 16 лет за «Ростов» Байрамян подписал контракт с новым клубом
18:19
2
Талалаев назвал сумму, которую заплатил за штрафы в сезоне: «Это серьезно»
17:29
3
Реакция фанатов «Зенита» на введение Fan ID в Кубке России
16:48
25
Шварц высказался о возможном возвращении Захаряна в «Динамо»
16:24
2
ЦСКА расторг контракт с игроком, которого увел в 2021 году из «Локомотива»
15:45
1
«Ситуация была непростой»: Шварц честно ответил, почему уехал из России в 2022 году
15:20
2
Фото«Динамо» продлило контракт с главой клуба
15:15
«Я не тупой»: Шварц высказался о трофеях в «Динамо»
14:55
6
Фото«Динамо» объявило о продлении контракта с Луневым
14:45
1
Фото«Рубин» взял на просмотр вингера «Крыльев» и защитника из Первой лиги
14:10
Экс-игрок сборной России может перейти из Первой лиги в чемпионат Нидерландов
13:35
ФотоСтало известно, сколько Сафонов потратил на вторую свадьбу
13:26
6
«Краснодар» сделал предложение по хавбеку «Крузейро»
13:05
40-летний вратарь Кабо-Верде может рассмотреть вариант с клубом из России
12:51
5
Бразильский клуб отказался от покупки легионера «Краснодара» из-за высокой цены
12:33
ФотоЭкс-спартаковец перешел из «Локомотива» в клуб Первой лиги
12:24
Талалаев сделал заявление о появлении в эфирах с Радимовым
12:13
1
Аргентинский клуб улучшит предложение по Барко
12:04
7
Фото«Рубин» отдал албанского нападающего в иностранный клуб
11:22
1
Талалаев ответил на критику Бердыева
10:51
8
Стало известно, может ли Малком вернуться в РПЛ
10:35
7
Талалаев сообщил, возьмет ли Дзюбу в «Балтику»
09:59
6
Игроком «Спартака» заинтересовались в Бразилии
08:30
3
Самый титулованный клуб Аргентины включился в борьбу за Барко
01:15
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 