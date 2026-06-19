Самый титулованный клуб Аргентины включился в борьбу за Барко

У полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко появился еще один вариант продолжения карьеры.
Вслед за «Индепендьенте» 27-летним футболистом заинтересовался «Бока Хуниорс» – самый титулованный клуб Аргентины.
Сообщается о готовности красно-белых продать половину прав на Барко за 4-5 миллионов долларов.
В «Бока Хуниорс» обратили внимание на спартаковца, поскольку им нужен игрок, способный вскрывать оборону, атаковать на скорости и обыгрывать соперников.
- В сезоне-2025/26 Барко забил 8 голов и сделал 9 ассистов в 37 матчах.
- Его контракт со «Спартаком» истекает через год.
- Рыночная стоимость игрока – 16 миллионов евро.
Источник: Diario Olé