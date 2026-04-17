«Црвена Звезда» рассмотрит вариант покупки Маркиньоса

«Црвена Звезда» действительно постарается летом приобрести вингера «Спартака» Маркиньоса.

Главный тренер белградцев Деян Станкович все еще заинтересован в услугах футболиста, однако никаких контактов между клубами или агентами игрока на данный момент нет.

Сам бразилец не стремится покинуть «Спартак». «Црвена Звезда» рассматривала вариант приобретения Маркиньоса зимой, что подтверждал Станкович, однако он призывал трезво смотреть вещи и признавался, что «Спартак» вряд ли отдаст одного из основных игроков.

Станкович и Маркиньос совместно работали не только в «Спартаке», но и в «Ференцвароше».