Федотов: «Спартак» хочет казнить Карасева»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов уличил «Спартак» в давлении на арбитра Сергея Карасева.

В пятницу красно-белые проиграли «Крыльям Советов» (1:2) в 28-м туре РПЛ.

Матч в Самаре обслуживала бригада Карасева.

После игры спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао заявил о двух судейских ошибках в пользу соперника.

«Вокруг Карасeва опять раскачивают лодку, которая никак не раскачивается. Руководство «Спартака» и тренерский штаб его казнить хотят, но казнить его не за что. Карасeв всe делал нормально, всe правильно.

Пенальти на 10-й минуте – это фол по неосторожности. Открытый момент, удар сзади. Если люди хотят видеть тут что-то другое – это их право, но решение верное.

Дальше у «Спартака» было ещe две претензии: на 69-й минуте, по отмене гола. Там были очень плохие повторы, но с одного из ракурсов видно, что игрок «Спартака» держал соперника, это фол.

Что касается эпизода на 93-й минуте, то, опять же, у меня есть претензии к повторам. Показалось, что игрок попал себе в руку сам. Здесь стоит доверять арбитру.

Глобально претензии «Спартака» к Карасeву абсолютно необоснованны», – считает Федотов.