Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига Европы Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Федотов: «Спартак» хочет казнить Карасева»

4 мая, 21:59
9

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов уличил «Спартак» в давлении на арбитра Сергея Карасева.

  • В пятницу красно-белые проиграли «Крыльям Советов» (1:2) в 28-м туре РПЛ.
  • Матч в Самаре обслуживала бригада Карасева.
  • После игры спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао заявил о двух судейских ошибках в пользу соперника.

«Вокруг Карасeва опять раскачивают лодку, которая никак не раскачивается. Руководство «Спартака» и тренерский штаб его казнить хотят, но казнить его не за что. Карасeв всe делал нормально, всe правильно.

Пенальти на 10-й минуте – это фол по неосторожности. Открытый момент, удар сзади. Если люди хотят видеть тут что-то другое – это их право, но решение верное.

Дальше у «Спартака» было ещe две претензии: на 69-й минуте, по отмене гола. Там были очень плохие повторы, но с одного из ракурсов видно, что игрок «Спартака» держал соперника, это фол.

Что касается эпизода на 93-й минуте, то, опять же, у меня есть претензии к повторам. Показалось, что игрок попал себе в руку сам. Здесь стоит доверять арбитру.

Глобально претензии «Спартака» к Карасeву абсолютно необоснованны», – считает Федотов.

Еще по теме:
Экс-судья Федотов проанализировал спорную желтую карточку Батракова
Экс-судья Федотов проанализировал пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Крыльями» 3
Федотов ответил на мнение, что «Краснодар» к чемпионству тащат судьи 13
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Кахигао Франсис Карасев Сергей Федотов Игорь
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1777923127
Прикормленная шушера.
Ответить
Юбиляр
1777925696
Короче, все претензии к повторам и ракурсам! - это их злые козни против Спартака ! Гыгыгы...
Ответить
ScarlettOgusania
1777925916
ах ты козёл продажный, федот паршивый, оправдатель Карася, эта тухлая рыба чемоданом бабла поделилась с федоткой, позорные судьи газпрёма...(((
Ответить
Прокс
1777955981
СракТак глобально необоснованный!!!!
Ответить
Челнинец
1777958181
Карась давно уже вонючий бзенитовец
Ответить
alefreddy
1777962166
как всегда отмазки
Ответить
Бумбраш
1777962876
Карася и так посадят,в вот федотке в эбач разок щёлкнуть можно)
Ответить
Литейный 4 (returned)
1777965011
Один раз за 20 лет можно судьям и прибить спартак для галочки, а потом продолжить их тащить в каждом матче. Гыгыгы
Ответить
Главные новости
«Локомотив» сообщил о продаже Батракова
11:31
«Краснодару» и «Динамо» придется добираться из Краснодара в Москву наземным транспортом
11:14
5
ФотоОпределен тренер апреля в РПЛ
11:08
1
Мостовой отреагировал на выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
10:42
1
Роналду устроил перепалку с представителями тренерского штаба «Аль-Шабаба»
10:32
Более 40 миллионов человек подписали петицию за уход Мбаппе из «Реала»
09:45
6
Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ
09:28
4
Сперцян прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
09:18
3
Раскрыто прозвище Арбелоа среди игроков «Реала»
08:37
3
Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне
08:24
6
Все новости
Все новости
Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ
09:28
4
Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне
08:24
6
«Зенит» хочет избавиться от Латышонка
08:10
19
Московский клуб рассмотрит назначение Талалаева, но при одном условии
00:47
1
Бубнов оценил вариант с назначением Галактионова в ЦСКА
Вчера, 22:23
2
«Зениту» посоветовали российского тренера на случай ухода Семака
Вчера, 21:59
7
«Спартак» приглашал белого мага: «Потусторонние чудеса существуют»
Вчера, 21:14
10
Бубнов раскрыл оскорбительные слова Мостового про Челестини
Вчера, 20:58
4
Президент РПЛ прояснил ситуацию с лицензированием «Ростова» на следующий сезон
Вчера, 20:01
Семак прокомментировал уход самого титулованного игрока в истории «Зенита»
Вчера, 19:20
1
Губерниев назвал желаемого тренера для ЦСКА
Вчера, 18:37
9
ЦСКА озвучил диагноз травмированного Глебова
Вчера, 17:47
4
Назван лучший игрок РПЛ в апреле
Вчера, 16:50
5
Левникова уличили в двух ошибках в пользу «Спартака» в дерби с ЦСКА
Вчера, 16:29
14
Дзюба – о легионере «Зенита»: «Взяли не бразильца, а индуса нетрезвого»
Вчера, 15:53
6
Итальянский тренер Пиоли заявил, что не отказывал ЦСКА
Вчера, 15:45
1
«Локомотив» хочет вернуть участника Евро-2020
Вчера, 15:31
3
Глебов – об отставке Челестини: «Пережил и пошел тренироваться с другим тренером»
Вчера, 14:34
1
Стал известен срок, на который выбыл Комличенко – он пропустит начало следующего сезона
Вчера, 13:54
1
Скопинцев высказался о мессенджере MAX: «Люди думают, что там за ними следят»
Вчера, 13:47
5
Глебов высказался о возможном переходе в «Интер»
Вчера, 13:19
6
Президент РПЛ назвал дату возвращения России на международную арену
Вчера, 12:56
18
Худяков ответил на предложение «Спартака»
Вчера, 12:30
9
Алаев одним словом описал ситуацию Алдонина, борющегося с раком
Вчера, 11:58
2
ЦСКА определился с новым тренером
Вчера, 11:51
14
Шокирующее заявление Бубнова насчет уровня Песьякова
Вчера, 11:41
6
Губерниев отреагировал на возможное назначение Галактионова в ЦСКА
Вчера, 10:59
3
Кисляк одним словом описал сезон ЦСКА
Вчера, 08:26
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 