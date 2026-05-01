Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига Европы Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В «Спартаке» указали на две ключевые ошибки Карасева в матче с «Крыльями»

В «Спартаке» указали на две ключевые ошибки Карасева в матче с «Крыльями»

1 мая, 21:39
13

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао считает, что красно-белые проиграли «Крыльям Советов» в 28-м туре РПЛ из-за судейских ошибок.

– Что вы думаете о результате матча с «Крыльями Советов»?

– Первое, что я хочу сказать – мы провели хорошую игру. Второе – я не верю в совпадения.

Если люди посмотрят матч снова, они увидят, что на 68‑й минуте мы забили великолепный гол. Их игрок бьет нашего футболиста – Манфреда Угальде. Угальде не двигается, не ищет контакт. Я считаю, что это наш гол, и счет должен был быть 2:1.

Затем на 92‑й минуте игры мы видим чистейшую игру рукой. Мы видели игру рукой в матчах Лиги чемпионов на этой неделе, где за меньшее касание арбитр ставит пенальти. Арбитр это пропустил, но почему это не зафиксировал ВАР?

Как я уже сказал, я не верю, в то, что это совпадения. Но каждый раз, когда этот арбитр судит наши матчи, он назначает пенальти против нас и не проверяет спорные ситуации с помощью ВАР.

Наше мнение – у нас забрали чистый гол и не назначили пенальти в нашу пользу.

Еще по теме:
Гурцкая: «В Самаре «Спартак» прибили, 100 процентов» 8
Кахигао ответил, честно ли назначен пенальти в матче «Спартака» с «Пари НН» 12
Реакция «Спартака» на спорный пенальти в пользу «Краснодара» 3
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Кахигао Франсис Карасев Сергей
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Persona_non_Grata
1777662244
Ой да ладно - не надо придумывать оправдания, моё мнение - главная вина на тренере !!! И если прокатило в прошлом матче с НН, то сегодня удача отвернулась, но тренерская вина - как основа !!!
Ответить
timon2401
1777662386
Да многим видно, что любой контакт в штрафной «Спартака» — это пенальти (8 в 10 матчах — это перебор), и в обратную сторону даже нет «рассмотрения»… 38 минута, Угальде откровенно бьют по ногам... Тишина, 43 минута, боковой, находясь возле момента, указывает на угловой, лысый с центра поля видит, что углового нет((( Самогона уже не хватает на всё это смотреть (((( Карасев тот еще лысый гей!!!!
Ответить
NewLife
1777666455
С карасем уже давно все ясно. Когда-нибудь эту анти-спартаковскую мразь настигнет карма.
Ответить
ScarlettOgusania
1777668495
Карася не просто так назначили на игру с КС, а для верности добавили на ВАР Сухого и на АВАР Чистякова, всю судейскую шоблу собрали на этот, ничего не значащий матч, фиксировали любой фол Спартака, но не замечали даже на ВАР ни одного фола КС... сверху дана была задача оставить Самару в РПЛ, для этого и собрали всю эту шайку-лейку судейского отстоя именно на этот матч, чтобы, не дай бог...(( но посмотрите на оставшиеся игры претендентов на топ-3, и сами всё поймёте...
Ответить
Symbol
1777670484
Каха, очнись, ты обосрался. Давно уже, правда, но если уж в матче с Крыльями искать заговор при такой игре, то это пздц. Карась дно - это понятно. Забивать надо, а не на зеркало пенять, если рожа кривая
Ответить
Главные новости
Мостовой отреагировал на выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
10:42
Роналду устроил перепалку с представителями тренерского штаба «Аль-Шабаба»
10:32
Более 40 миллионов человек подписали петицию за уход Мбаппе из «Реала»
09:45
6
Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ
09:28
4
Сперцян прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
09:18
3
Раскрыто прозвище Арбелоа среди игроков «Реала»
08:37
3
Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне
08:24
5
«Зенит» хочет избавиться от Латышонка
08:10
19
Известны финалисты всех еврокубков и Кубка России, драка игроков «Реала», игнор Сафонова от УЕФА и другие новости
02:00
1
Родители двух футболистов «Реала» пожаловались Пересу, что их сыновья мало играют
01:45
3
Все новости
Все новости
Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне
08:24
5
«Зенит» хочет избавиться от Латышонка
08:10
19
Московский клуб рассмотрит назначение Талалаева, но при одном условии
00:47
1
Бубнов оценил вариант с назначением Галактионова в ЦСКА
Вчера, 22:23
2
«Зениту» посоветовали российского тренера на случай ухода Семака
Вчера, 21:59
7
«Спартак» приглашал белого мага: «Потусторонние чудеса существуют»
Вчера, 21:14
10
Бубнов раскрыл оскорбительные слова Мостового про Челестини
Вчера, 20:58
4
Президент РПЛ прояснил ситуацию с лицензированием «Ростова» на следующий сезон
Вчера, 20:01
Семак прокомментировал уход самого титулованного игрока в истории «Зенита»
Вчера, 19:20
1
Губерниев назвал желаемого тренера для ЦСКА
Вчера, 18:37
9
ЦСКА озвучил диагноз травмированного Глебова
Вчера, 17:47
4
Назван лучший игрок РПЛ в апреле
Вчера, 16:50
4
Левникова уличили в двух ошибках в пользу «Спартака» в дерби с ЦСКА
Вчера, 16:29
13
Дзюба – о легионере «Зенита»: «Взяли не бразильца, а индуса нетрезвого»
Вчера, 15:53
6
Итальянский тренер Пиоли заявил, что не отказывал ЦСКА
Вчера, 15:45
1
«Локомотив» хочет вернуть участника Евро-2020
Вчера, 15:31
3
Глебов – об отставке Челестини: «Пережил и пошел тренироваться с другим тренером»
Вчера, 14:34
Стал известен срок, на который выбыл Комличенко – он пропустит начало следующего сезона
Вчера, 13:54
1
Скопинцев высказался о мессенджере MAX: «Люди думают, что там за ними следят»
Вчера, 13:47
5
Глебов высказался о возможном переходе в «Интер»
Вчера, 13:19
6
Президент РПЛ назвал дату возвращения России на международную арену
Вчера, 12:56
18
Худяков ответил на предложение «Спартака»
Вчера, 12:30
9
Алаев одним словом описал ситуацию Алдонина, борющегося с раком
Вчера, 11:58
2
ЦСКА определился с новым тренером
Вчера, 11:51
14
Шокирующее заявление Бубнова насчет уровня Песьякова
Вчера, 11:41
6
Губерниев отреагировал на возможное назначение Галактионова в ЦСКА
Вчера, 10:59
3
Кисляк одним словом описал сезон ЦСКА
Вчера, 08:26
1
СпецпроектЗа какой клуб Сычев забил больше? Тест про московские клубы
Вчера, 08:17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 