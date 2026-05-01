В «Спартаке» указали на две ключевые ошибки Карасева в матче с «Крыльями»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао считает, что красно-белые проиграли «Крыльям Советов» в 28-м туре РПЛ из-за судейских ошибок.

Самарцы дома победили со счетом 2:1.

Судил его Сергей Карасев.

– Что вы думаете о результате матча с «Крыльями Советов»?

– Первое, что я хочу сказать – мы провели хорошую игру. Второе – я не верю в совпадения.

Если люди посмотрят матч снова, они увидят, что на 68‑й минуте мы забили великолепный гол. Их игрок бьет нашего футболиста – Манфреда Угальде. Угальде не двигается, не ищет контакт. Я считаю, что это наш гол, и счет должен был быть 2:1.

Затем на 92‑й минуте игры мы видим чистейшую игру рукой. Мы видели игру рукой в матчах Лиги чемпионов на этой неделе, где за меньшее касание арбитр ставит пенальти. Арбитр это пропустил, но почему это не зафиксировал ВАР?

Как я уже сказал, я не верю, в то, что это совпадения. Но каждый раз, когда этот арбитр судит наши матчи, он назначает пенальти против нас и не проверяет спорные ситуации с помощью ВАР.

Наше мнение – у нас забрали чистый гол и не назначили пенальти в нашу пользу.