⚡️ РПЛ. «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» – 1:2!

«Спартак» потерпел гостевое поражение в 28-м туре чемпионата России.
Красно-белые уступили со счетом 1:2 «Крыльям Советов» в Самаре.
Спартаковцы пропустили первыми с пенальти на 13-й минуте, затем отыгрались на 64-й усилиями Манфреда Угальде, но на 77-й пропустили еще один гол от Кирилла Печенина.
«Крылья» поднялись с 13-го на 10-е место в турнирной таблице РПЛ, опередив «Акрон», «Ростов» и «Оренбург».
«Спартак» остался на четвертой строчке, упустив возможность оказаться в топ-3 Премьер-лиги.
Россия. Премьер-лига. 28 тур
Крылья Советов - Спартак - 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 - Ф. Костанца, 13 (с пенальти); 1:1 - М. Угальде, 64; 2:1 - К. Печенин, 77.
Источник: «Бомбардир»