⚡️ РПЛ. «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» – 1:2!

1 мая, 19:03
124

«Спартак» потерпел гостевое поражение в 28-м туре чемпионата России.

Красно-белые уступили со счетом 1:2 «Крыльям Советов» в Самаре.

Спартаковцы пропустили первыми с пенальти на 13-й минуте, затем отыгрались на 64-й усилиями Манфреда Угальде, но на 77-й пропустили еще один гол от Кирилла Печенина.

«Крылья» поднялись с 13-го на 10-е место в турнирной таблице РПЛ, опередив «Акрон», «Ростов» и «Оренбург».

«Спартак» остался на четвертой строчке, упустив возможность оказаться в топ-3 Премьер-лиги.

Россия. Премьер-лига. 28 тур
Крылья Советов - Спартак - 2:1 (1:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - Ф. Костанца, 13 (с пенальти); 1:1 - М. Угальде, 64; 2:1 - К. Печенин, 77.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов
Комментарии (124)
Император 1
1777651508
Крылья Советов с победой в важном матче. Дома— это опасная команда
Ответить
ScarlettOgusania
1777651534
тьфу, позорище..!
Ответить
Красногорск_Фан
1777651544
Я думал в матче с Локомотивом виноват в поражении не мотивированный Локо. А оно вона как. Разыгрались! Песьяков красавчик, такие команды РПЛ нужны.
Ответить
timon2401
1777651566
Очередное недоразумение от Карседо при выборе стартового состава, очередное присутствие на поле Максименко и Зобнина (при втором голе вместо попытки отнять мяч убегать до вратарской)… Результат налицо((((
Ответить
Desma
1777651635
Ну, вот как так можно!? Как поставишь на хряков, так и жди, что обосрутся....епт
Ответить
САДЫЧОК
1777651727
Ну, зачем этот упёртый Корседо выпускает никакущих и бесполезных на поле Зобнина и Умярова?! Зачем, ты Жедсона используешь не на своей позиции?! Матч проиграл исключительно Корседо!
Ответить
suchi-69
1777651815
Хряки днорили жёстко и уверенно. Ещё поборются за 6 место
Ответить
Persona_non_Grata
1777652011
Поражение имени КАРСЕДО !!! Замены КАК ВСЕГДА запоздалые и опять те же ошибки - ну не игра это для Угальдо (не взирая на забитый гол), а он использовал пожалуй единственный свой момент - тут нужен мощный нап (Дзюба, Соболев), а у нас такой только Заболотный (а его даже в запасе нет). При таком количестве навесов и угловых мы ни создали НИ ОДНОГО МОМЕНТА !!! - почему ??? А кому - там все низенькие, это не их игра !!! Мартинс выходит на 81 минуте, Гарсия (который всё же помощнее Угальдо) тоже !!! Карседо наступает на грабли и это печалит и тревожит !!! Такие матчи Спартак ОБЯЗАН выигрывать - там просто подавляющее преимущество! КС не имели вообще моментов - ОПЯТЬ глупый пенальти и ЕДИНСТВЕННАЯ контратака и забитый мяч после двойного рикошета !!! Прощай бронза !!! (((...
Ответить
val69
1777652032
Спартак с поражением!!!! Заслужили... 50,,% на поле - на выход... Остальным штраф 100%...нам такой Спартак не нужен.. Безвольная игра... Карась - удод... но не он один... ...
Ответить
Цугундeр
1777652061
Борьба за бронзу вновь сошла на нет.) Цветочный пьедестал. В Самаре неожиданный минет..
Ответить
