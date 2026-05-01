⚡️ РПЛ. «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» – 1:2!

«Спартак» потерпел гостевое поражение в 28-м туре чемпионата России.

Красно-белые уступили со счетом 1:2 «Крыльям Советов» в Самаре.

Спартаковцы пропустили первыми с пенальти на 13-й минуте, затем отыгрались на 64-й усилиями Манфреда Угальде, но на 77-й пропустили еще один гол от Кирилла Печенина.

«Крылья» поднялись с 13-го на 10-е место в турнирной таблице РПЛ, опередив «Акрон», «Ростов» и «Оренбург».

«Спартак» остался на четвертой строчке, упустив возможность оказаться в топ-3 Премьер-лиги.