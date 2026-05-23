Парфенов считает, что «Ротор» оплевали

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфенов высказался после ответного переходного матча с «Акроном» (1:0).

У «Ротора» во втором тайме отменили гол.

Итог по сумме двух матчей – 2:1 в пользу тольяттинцев.

Они проведут в РПЛ третий сезон подряд. «Ротора» не было в РПЛ с 2021 года.

«Могу сказать только теплые слова в адрес команды, до последнего держали соперника в напряжении. Благодарен Денису Бояринцеву, который начинал строить этот крепкий коллектив, руководству и нашей армии болельщиков. В противостоянии два матча, стоит винить себя за простейшие два пропущенных гола в первом матче, не доиграли в эпизодах.

Но там и соперник должен был оставаться вдесятером на четвертой минуте, мы молчали терпеливо и солидно. Сегодня в нашу сторону был плевок. Мы свое дело сделали, забили мяч, который отменили. Могли забивать еще, реализация подвела и в первом, и во втором матче», – сказал Парфенов.