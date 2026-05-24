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  • Смерть экс-спартаковца, новый клуб Дзюбы, команда РПЛ осталась без тренера, трансфер «Зенита» и другие новости

Смерть экс-спартаковца, новый клуб Дзюбы, команда РПЛ осталась без тренера, трансфер «Зенита» и другие новости

24 мая, 01:09
1

Клуб РПЛ остался без тренера.

Стало известно о внутреннем конфликте в ЦСКА.

Стало известно, когда ЦСКА назначит нового главного тренера.

Известен главный кандидат на пост тренера «Пари НН».

Умер игрок, проведший 161 матч за «Спартак».

Аршавин: «Сафонову будет сложно превзойти меня».

Смолов получил предложение из РПЛ.

«Зенит» объявил о первом летнем трансфере.

Стало известно, почему ЦСКА решил оставить Игдисамова.

В сборной России замена форварда.

Черевченко возвращается в Россию.

Сафонов и Забарный не пожали руки перед двусторонкой «ПСЖ».

Раскрыт новый клуб Дзюбы.

Источник: «Бомбардир»
Комментарии (1)
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Пустырниковая Долина
1779611478
Это Аршавину будет, да уже не будет а есть и не изменится, превзойти Сафонова. И близко даже.
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