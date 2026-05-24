Мусаев убежден, что «Краснодар» должен быть победителем Кубка России: «Мы никому не проиграли»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о предстоящем кубковом суперфинале против «Спартака».

– Это финал, на «Лужниках». Надеюсь, будет полный стадион. Это будет настоящий праздник, у нас есть мечта – завоевать этот Кубок. Шансы 50/50, надеюсь, мы порадуем зрителей и покажем хороший футбол.

– Какое состояние игроков? Все смогут сыграть?

– Дисквалификация у Черникова. Остальные готовы.

– Завтра вы можете остаться без трофеев (в этом сезоне). Что скажете?

– Это футбол, тут часто решают мелочи. Всe может поменяться из‑за одной ошибки. Так было и в сезоне, мы шли хорошо, но ошиблись в одном матче. Но мы в Кубке выиграли группу, мы фактически должны быть победителями. Мы никому не проиграли. Но такой формат, сыграем еще раз. Сезон не нужно оценивать по одному матчу.

Не думаю, что обе команды будут играть закрыто. Мы атакуем, «Спартак» тоже. Цена ошибки очень высока, будет атмосфера настоящего Кубка. Но это будет не закрытая игра.