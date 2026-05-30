«Спартак» наказан по итогам суперфинала против «Краснодара»

КДК РФС оштрафовал «Спартак» и «Краснодар» по итогам Суперфинала FONBET Кубка России.
Общая сумма штрафов для обоих клубов составила 250 тысяч рублей.
«Спартак» получил штраф в размере 100 тысяч рублей за поведение болельщиков – фанаты красно-белых скандировали оскорбительные выражения по ходу игры.
«Краснодар» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение игроков – футболисты команды Мурада Мусаева, главного тренера «Краснодара», заработали шесть желтых карточек за матч. Еще 50 тысяч рублей клуб заплатит за задержку стартового свистка.
- Суперфинал прошел в «Лужниках» и завершился победой «Краснодара» в серии пенальти – 1:1 в основное время и 4:3 по пенальти.
- «Спартак» взял Кубок впервые с 2022 года
- 18 июля «Спартак» сыграет с «Зенитом» в суперкубковом матче.
Источник: РФС