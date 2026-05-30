  • «Спартак» наказан по итогам суперфинала против «Краснодара»

«Спартак» наказан по итогам суперфинала против «Краснодара»

Сегодня, 13:12
11

КДК РФС оштрафовал «Спартак» и «Краснодар» по итогам Суперфинала FONBET Кубка России.

Общая сумма штрафов для обоих клубов составила 250 тысяч рублей.

«Спартак» получил штраф в размере 100 тысяч рублей за поведение болельщиков – фанаты красно-белых скандировали оскорбительные выражения по ходу игры.

«Краснодар» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение игроков – футболисты команды Мурада Мусаева, главного тренера «Краснодара», заработали шесть желтых карточек за матч. Еще 50 тысяч рублей клуб заплатит за задержку стартового свистка.

  • Суперфинал прошел в «Лужниках» и завершился победой «Краснодара» в серии пенальти – 1:1 в основное время и 4:3 по пенальти.
  • «Спартак» взял Кубок впервые с 2022 года
  • 18 июля «Спартак» сыграет с «Зенитом» в суперкубковом матче.

Еще по теме:
Мостовой смотрел суперфинал Кубка России по скриншотам 2
Канчельскис объяснил, почему «Спартак» не заслужил победу в Кубке России 15
«Хватайте свои яйца, парни»: подробности тренировок «Спартака» при Карседо 2
Источник: РФС
Россия. Кубок Краснодар Спартак
Комментарии (12)
Айболид
1780136424
Газтроном виноват будет . Детектед .
NewLife
1780138794
Расстрелять обе команды, чтобы на помойке поняли, как себя вести с конкурентами🙄
TANNER
1780140010
Суперфинал прошел в «Лужниках» и завершился победой «Краснодара» в серии пенальти – 1:1 в основное время и 4:3 по пенальти. «Спартак» взял Кубок впервые с 2022 года. Вы определитесь кто выиграл, Спартак или Краснодар.
VVM1964
1780140955
КДК РФС оштрафовал «Спартак» и «Краснодар» - ИСПРАВЬТЕ ЗАГОЛОВОК !!! (добавьте Краснодар) - 😈 вопиющая несправедливость !!!
R_a_i_n
1780142830
Все эти штрафы какой-то узаконенный рэкет.
evgevg13
1780144577
Редактора Бомбы. Перестаньте употреблять запрещённые препараты. До добра это не доведет.
