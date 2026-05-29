Мостовой смотрел суперфинал Кубка России по скриншотам

Вчера, 23:59
3

«Спартак» организовал для Александра Мостового необычный формат просмотра суперфинала FONBET Кубка России-2025/26 в «Лужниках».

  • Красно-белые победили «Краснодар» в серии пенальти со счетом 4:3.
  • Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
  • Видеообзор суперфинала можно посмотреть здесь.
  • «Спартак» стал обладателем Кубка России в 5-й раз.
  • «Краснодар» проиграл все три финала турнира по пенальти.

Мостовой смотрел матч вместе с блогером Егором Губиньо и ведущим Петром Кузнецовым.

Звездным зрителям показывали события игры скриншотами. Они не знали текущий счет и прочие факты вплоть до окончания серии пенальти.

Когда Мостовому сообщили результат суперфинала, он сказал: «Лишний раз убедился, как я люблю говорить, в правоте футбольных людей. Мне повезло сегодня, со мной футбольные были! У «Спартака» трофей, а «Краснодар» проиграл чемпионат и Кубок, к сожалению. Пускай задумаются».

Источник: телеграм-канал «Спартака»
Россия. Кубок Краснодар Спартак Мостовой Александр
Комментарии (3)
Evgenijgerasimov607@gmail
1780089757
Идиёт,детям мороженое,его бабе цветы...
Ответить
Foxitkuban
1780118486
Блогеры - футбольные люди, а тренер, чемпион России - не футбольный.🤣 Клоун
Ответить
suchi-69
1780139205
Ему глухонемые на пальцах пересказывали
Ответить
Все новости
