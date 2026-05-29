Мостовой смотрел суперфинал Кубка России по скриншотам

«Спартак» организовал для Александра Мостового необычный формат просмотра суперфинала FONBET Кубка России-2025/26 в «Лужниках».

Красно-белые победили «Краснодар» в серии пенальти со счетом 4:3.

Основное время матча завершилось ничьей 1:1.

«Спартак» стал обладателем Кубка России в 5-й раз.

«Краснодар» проиграл все три финала турнира по пенальти.

Мостовой смотрел матч вместе с блогером Егором Губиньо и ведущим Петром Кузнецовым.

Звездным зрителям показывали события игры скриншотами. Они не знали текущий счет и прочие факты вплоть до окончания серии пенальти.

Когда Мостовому сообщили результат суперфинала, он сказал: «Лишний раз убедился, как я люблю говорить, в правоте футбольных людей. Мне повезло сегодня, со мной футбольные были! У «Спартака» трофей, а «Краснодар» проиграл чемпионат и Кубок, к сожалению. Пускай задумаются».