Губерниев – о зимнем новичке «Краснодара»: «Футболист ни о чем»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о форварде «Краснодара» Хуане Боселли.

Уругвайский футболист не реализовал голевой момент в матче 29-го тура РПЛ против «Динамо» (1:2).

В суперфинале FONBET Кубка России со «Спартаком» он не забил послематчевый пенальти.

Зимой Боселли перешел в «Краснодар» из «Пари НН».

«Для меня загадка, почему Боселли бил пенальти в серии. После матча я спросил об этом у Мусаева. Ведь футболист, по сути, запорол два главных момента сезона: один в игре с «Динамо», второй в серии пенальти со «Спартаком».

Тренер ответил, что это свежий нападающий, всегда забивает на тренировках. Понимаете, мастерство спортсмена не в том, чтобы на тренировках забивать. Надо в решающих матчах все доказывать...

Это лишний раз говорит нам, что этот футболист, на данный момент – ни о чем», – заявил Губерниев.