  Мусаев вступил в полемику с журналистом после проигранного финала Кубка России

Мусаев вступил в полемику с журналистом после проигранного финала Кубка России

Сегодня, 08:53
4

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев вступил в полемику с журналистом после вопроса о поражениях «Краснодара» в финалах Кубка России.

24 мая «быки» уступили «Спартаку» в «Лужниках» в суперфинале FONBET Кубка России (1:1, по пенальти 3:4). «Краснодар» проиграл все три финала турнира в своей истории.

– Мы увидели яркую игру. Думаю, она была достойна атмосферы, что была на стадионе. Обе команды играли в открытый футбол и искали счастья в атаке. Закономерный счет 1:1, но и у нас, и у «Спартака» были моменты, чтобы забивать еще.

Пенальти, к сожалению, не получилось исполнить так хорошо, как в предыдущем матче с «Динамо». Ни к одному футболисту нет претензий. Мы были в тяжелом графике. Тяжелая кадровая ситуация. Было видно, что кучу матчей в конце сезона мы выиграли на характере. Была тяжелая неделя перед финалом. Было видно, что ребята были немного выхолощены. Я поблагодарил каждого футболиста.

Думаю, этот сезон показал, что у каждого игрока «Краснодара» есть характер и мастерство. Спасибо нашим болельщикам за поддержку – их было слышно на стадионе.

– «Краснодар» выиграл только один матч в истории, когда решалась судьба трофея – в прошлом сезоне РПЛ. Все финалы Кубка России «Краснодар» проиграл. Вчера на пресс-конференции вы сказали, что команда уже умеет бороться с давлением. Сегодняшнее поражение говорит, что команда все же пока не умеет играть финалы?

– Это говорит о том, что второй финал Кубка мы играем в Москве. Полный стадион болельщиков соперника. Когда ты играешь так, считаю, что чуть-чуть преимущество есть у соперника. Если бы мы играли в Краснодаре с 34 тысячами наших болельщиков, думаю, сопернику было бы не очень комфортно. Считаю, что команды должны быть более-менее в равных условиях.

Я вам уже сказал, что за сегодняшний матч я не могу никого обвинить. То, что вы приплели другие финалы, – я не понимаю, что вы хотите этим сказать. Сегодня мы проиграли по пенальти. Но мы провели достойный матч, достойный сезон. Что еще вас интересует?

– Вчера на пресс-конференции вы сказали, что стадион не будет решающим фактором.

– А вы считаете, что я должен прийти и сказать, что стадион будет решающим фактором, чтобы мои футболисты это услышали? А потом они скажут: «Да, это будет проблемой». Я же не могу так сказать. Это не решающий фактор.

Но, конечно, важно, когда 60 тысяч болеют за «Спартак». Приезжайте к нам домой, когда полный стадион болеет за «Краснодар», сопернику тоже будет непросто. Поэтому считаю, что это имело значение.

Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром» в суперфинале Кубка России 2
Мостовой потребовал объяснений от Мусаева: «Есть что сказать по существу после двух профуканных трофеев?» 13
«Спартак» разыгрывает осколок Кубка России – от трофея остался лишь каркас 14
Источник: Спортс''
Россия. Кубок Краснодар Спартак Мусаев Мурад
Hector вернулся
1779689956
Соплежуй мусаев запутался в своих интервью. Наплел с три короба.
Бумбраш
1779690218
То мячи спущенные,то трава не стрижена,теперь болельщики не те...а если следующий финал на Сахалине будет и просрешь,что тогда?-рыба в море не та ..
СильныйМозг
1779690241
Кстати, могли бы и в Питере сыграть. Так было бы честнее.
Garrincha58
1779690429
Да у московских всегда преимущество 5 команд из Москвы по четыре матча гостевых никуда ехать не надо тоесть получается 19 матчей из 30 домашние и Кубок тоже решили разыгрывать в Москве, чтобы содрать побольше денег, а спортивный принцип ну его на х...
Все новости
