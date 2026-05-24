  • Мусаев прокомментировал поражение «Краснодара» от «Спартака» в суперфинале Кубка России

Вчера, 22:45
9

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги проигранного суперфинала FONBET Кубка России-2025/26 в «Лужниках».

  • «Спартак» победил «Краснодар» в серии пенальти со счетом 4:3.
  • Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
  • Видеообзор суперфинала можно посмотреть здесь.
  • Красно-белые стали обладателями Кубка России в 5-й раз.
  • «Краснодар» проиграл все три финала турнира по пенальти.

– Мы выдали яркую игру. Она была достойна атмосферы на стадионе. Обе команды играли в открытый футбол. Закономерный счет – 1:1, хотя были еще моменты с обеих сторон, чтобы забить больше.

Пенальти… К сожалению, не получилось исполнить, как в прошлом матче с «Динамо». Но глобально к футболистам нет претензий.

Был тяжелый график и тяжелая кадровая ситуация. Кучу матчей в течение сезона выиграли на характере. Из последних сил.

Неделя была тяжелой перед финалом. Было видно, что ребята немного выхолощены. Тем не менее нашли силы и эмоции на игру. Показали очень хороший футбол.

Я поблагодарил каждого игрока. Сезон показал, что у каждого игрока «Краснодара» есть характер и мастерство. Спасибо и болельщикам, мы их слышали.

– Это сильный удар по вашей команде?

– Тяжело сейчас говорить. Сыграли хороший матч, показали хорошую игру, но в серии пенальти не хватило хладнокровия.

– Почему именно Боселли исполнял четвертый удар в серии пенальти?

– У него была хорошая статистика в «Пари НН», всего один промах, он постоянно тренирует эти удары. К тому же был небольшой выбор пенальтистов из тех, кто был на поле.

– В чем причина, что форвард Джон Кордоба не показал себя в полную силу?

– Джон получил повреждение в начале матча. Уже в первом тайме стоял вопрос его замены. Это была огромная потеря для нас. И так не хватало пару важнейших игроков, еще и Джон получил это повреждение…

Сколько мог – держался на характере. Надеюсь, обследование покажет, что не так все серьезно. Для него был большой мечтой чемпионат мира. Надеюсь, он поедет туда.

– У вас пять человек «сидели» на желтых карточках уже к 52‑й минуте. В чем причина?

– Желтые – это эмоции. Какие‑то карточки были получены за грубую игру, какие‑то за эмоции. У «Спартака» тоже были карточки.

Это говорит о том, что ребятам все небезразлично. Потом не было безрассудных действий с карточками. В принципе, можем уже не вспоминать об этом.

– Матч складывался больше по сценарию «Спартака». У вас были моменты в первом тайме – у Кривцова и Аугусто. Но все же будто «Спартак» легче в игру вошел. Вы почувствовали это?

– У Кривцова был хороший момент, у Дугласа был. Была нервозность, не все получалось так, как хотелось бы. Это нормально для финального матча – определенное давление.

Но в целом все было под контролем. Забили фантастический гол после хорошей комбинации. Игра была 50 на 50.

– Что скажете в раздевалке?

– Поддержу. Проделана хорошая работа, несмотря на травмы, играли на пределе своих возможностей. Я очень переживал за сегодняшний матч, потому что было видно, что мы выхолощены. Неделя проходила очень тяжело, но нашли в себе силы.

Источник: «Матч ТВ»
Комментарии (9)
Fibercore
1779652854
Вопросы к тренерам Академии: Где свои воспитанники, которыми можно заполнить заявку на замены? Почему, в послемусаевскую эпоху нет ниодного игрока в основу? Следующий сезон - перестроечный, а своих воспитанников на подходе нет. Почему? Поэтому и тяжело играть в концовке сезона на два фронта. Увы, поговорка подтвердила истину: За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Хотя, оба титула у нас забрали вратари соперников: ни Лунёв, ни Максименко на протяжении сезона не блистали, но с нами тащили все, что непопадя...
Император Бомжей
1779653099
Краснодар да, забил гол просто космос, как будто Барселона в них вселилась, спора тут нет!))
SochineZ
1779653493
не разделяю восторга Мусаева по поводу проведенного матча. Жидко и без эмоций отыграли финал. Спартак был лучше настроен на матч, создавали подходы, но увы реализация подводила почти каждый раз. Могли бы и 2-1 и 3-1 закончить этот матч.
Бумбраш
1779654214
Мне кажется что футбольный бог увидев такого гнилого как сперцян отвернулся от быков.когда пенки ещё не начали бить ч очень и переживал за Спартак,но когда армяшка ударил хреново и сразу стал к судьям аппелировать,то все стало ясно,проспект быки пенки
ySS
1779654808
Мусаеву респект за то, что команда не развалилась после чемпионства. До последнего боролась за два трофея.
andrsimonow
1779656538
Комментарий скрыт модератором
boris63
1779660674
Лукавит комолый, какие 50 на 50,у Спартака раза в три было больше очень хороших моментов для взятия ворот соперника.
