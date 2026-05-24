Мусаев прокомментировал поражение «Краснодара» от «Спартака» в суперфинале Кубка России

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги проигранного суперфинала FONBET Кубка России-2025/26 в «Лужниках».

«Спартак» победил «Краснодар» в серии пенальти со счетом 4:3.

Основное время матча завершилось ничьей 1:1.

Видеообзор суперфинала можно посмотреть здесь.

Красно-белые стали обладателями Кубка России в 5-й раз.

«Краснодар» проиграл все три финала турнира по пенальти.

– Мы выдали яркую игру. Она была достойна атмосферы на стадионе. Обе команды играли в открытый футбол. Закономерный счет – 1:1, хотя были еще моменты с обеих сторон, чтобы забить больше.

Пенальти… К сожалению, не получилось исполнить, как в прошлом матче с «Динамо». Но глобально к футболистам нет претензий.

Был тяжелый график и тяжелая кадровая ситуация. Кучу матчей в течение сезона выиграли на характере. Из последних сил.

Неделя была тяжелой перед финалом. Было видно, что ребята немного выхолощены. Тем не менее нашли силы и эмоции на игру. Показали очень хороший футбол.

Я поблагодарил каждого игрока. Сезон показал, что у каждого игрока «Краснодара» есть характер и мастерство. Спасибо и болельщикам, мы их слышали.

– Это сильный удар по вашей команде?

– Тяжело сейчас говорить. Сыграли хороший матч, показали хорошую игру, но в серии пенальти не хватило хладнокровия.

– Почему именно Боселли исполнял четвертый удар в серии пенальти?

– У него была хорошая статистика в «Пари НН», всего один промах, он постоянно тренирует эти удары. К тому же был небольшой выбор пенальтистов из тех, кто был на поле.

– В чем причина, что форвард Джон Кордоба не показал себя в полную силу?

– Джон получил повреждение в начале матча. Уже в первом тайме стоял вопрос его замены. Это была огромная потеря для нас. И так не хватало пару важнейших игроков, еще и Джон получил это повреждение…

Сколько мог – держался на характере. Надеюсь, обследование покажет, что не так все серьезно. Для него был большой мечтой чемпионат мира. Надеюсь, он поедет туда.

– У вас пять человек «сидели» на желтых карточках уже к 52‑й минуте. В чем причина?

– Желтые – это эмоции. Какие‑то карточки были получены за грубую игру, какие‑то за эмоции. У «Спартака» тоже были карточки.

Это говорит о том, что ребятам все небезразлично. Потом не было безрассудных действий с карточками. В принципе, можем уже не вспоминать об этом.

– Матч складывался больше по сценарию «Спартака». У вас были моменты в первом тайме – у Кривцова и Аугусто. Но все же будто «Спартак» легче в игру вошел. Вы почувствовали это?

– У Кривцова был хороший момент, у Дугласа был. Была нервозность, не все получалось так, как хотелось бы. Это нормально для финального матча – определенное давление.

Но в целом все было под контролем. Забили фантастический гол после хорошей комбинации. Игра была 50 на 50.

– Что скажете в раздевалке?

– Поддержу. Проделана хорошая работа, несмотря на травмы, играли на пределе своих возможностей. Я очень переживал за сегодняшний матч, потому что было видно, что мы выхолощены. Неделя проходила очень тяжело, но нашли в себе силы.