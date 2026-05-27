«Спартак» посвятил видео болельщикам после победы в Кубке

Пресс-служба «Спартака» опубликовала видеоролик, посвященный болельщикам.
В видео воспевается кубковая победа красно-белых, добытая на прошлой неделе в суперфинале против «Краснодара».
- В суперфинале гол у «Спартака» забил Пабло Солари на 36-й минуте, у «Краснодара» – Дуглас Аугусто на 57-й.
- Вратаря Илью Помазуна выпустили под серию пенальти, которую он выиграл. Голкипер заменил Александра Максименко.
- Послематчевые пенальти у красно-белых реализовали Игорь Дмитриев, Наиль Умяров, Кристофер Ву и Эсекьель Барко. У «быков» забили 11-метровые Эдуард Сперцян, Лукас Оласа и Никита Кривцов. Не забили с «точки» Хуан Боселли и Кевин Ленини.
