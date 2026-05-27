Губерниев высказался о перспективах «Краснодара» в следующем сезоне

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Мурад Мусаев должен остаться на посту главного тренера «Краснодара».
«Мусаев должен продолжать работать в «Краснодаре», но им нужно расширять скамейку. У них перед сезоном и по его ходу ушло несколько человек. Нужно четыре-пять человек. Если это случится, команда будет претендовать на титул в следующем сезоне.
А так команда хорошая, тренер классный. Сейчас нужно не унывать, а работать в правильном направлении», – сказал Губерниев.
- «Краснодар» по итогам минувшего сезона занял второе место в РПЛ.
- В Суперфинале FONBET Кубка России команда уступила «Спартаку».
