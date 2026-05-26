Мостового упрекнули в отсутствии совести

Автору Спортса Александру Дорскому не понравились слова Александра Мостового про главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

Ранее Мостовой допустил грубое высказывание в адрес Мусаева.

«Мерзость, другого слова не подобрать.

Мурад Мусаев говорил спустя несколько дней после домашних 0:5 от «Ахмата» в апреле 2021-го. И добровольного ухода в отставку после неудачной серии, хотя руководство клуба предлагало остаться.

Мурад Мусаев говорит всегда.

Явно не Мурад Мусаев виноват в том, что Боселли не может реализовать два явных момента.

Поэтому совести нет у Александра Мостового. Как и много чего еще.

Зато есть глупость, зависть, полное отсутствие понимания тренерской работы и требований современного футбола», – написал Дорский.