Клуб РПЛ отказался от Дзюбы

Сегодня, 14:53
2

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев сообщил, что клуб не планирует подписывать свободного агента Артема Дзюбу.

«Артeму удачи в продолжении карьеры, но не в «Ахмате», – сказал Газзаев.

Ранее сообщалось, что Дзюба окажется в московской «Родине», впервые вышедшей в РПЛ. Вероятно, о трансфере будет объявлено в ближайшие дни.

  • 37‑летний Дзюба на прошлой неделе заявил, что покидает «Акрон», с которым у него летом истекает срок контракта.
  • В этом сезоне форвард провел за тольяттинцев 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
  • Дзюба – воспитанник «Спартака». Он ушел из московского клуба в 2015 году в «Зенит».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Дзюба Артем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1779797337
Ай вахххх...слющай, до чего Артёмка докатился....маджахедам уже не нужен)))
Ответить
рылы
1779801332
да тут уже все (даже губерниев) постановили, что он возвращается в спартаг!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
