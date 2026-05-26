Клуб РПЛ отказался от Дзюбы

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев сообщил, что клуб не планирует подписывать свободного агента Артема Дзюбу.

«Артeму удачи в продолжении карьеры, но не в «Ахмате», – сказал Газзаев.

Ранее сообщалось, что Дзюба окажется в московской «Родине», впервые вышедшей в РПЛ. Вероятно, о трансфере будет объявлено в ближайшие дни.