Клуб РПЛ отказался от Дзюбы

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев сообщил, что клуб не планирует подписывать свободного агента Артема Дзюбу.
«Артeму удачи в продолжении карьеры, но не в «Ахмате», – сказал Газзаев.
Ранее сообщалось, что Дзюба окажется в московской «Родине», впервые вышедшей в РПЛ. Вероятно, о трансфере будет объявлено в ближайшие дни.
- 37‑летний Дзюба на прошлой неделе заявил, что покидает «Акрон», с которым у него летом истекает срок контракта.
- В этом сезоне форвард провел за тольяттинцев 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
- Дзюба – воспитанник «Спартака». Он ушел из московского клуба в 2015 году в «Зенит».
Источник: «Матч ТВ»