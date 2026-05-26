Новая информация о продлении контракта спартаковца Барко

Сегодня, 20:57
5

Проспартаковский блогер Максим Никитин поделился информацией о продлении контракта с полузащитником Эсекьелем Барко.

«Уверен, что будет новый контракт. Почему не продлили до сих пор? Агент начал выкручивать руки. На что в «Спартаке» сказали: поговорим по окончании сезона. И это сыграло в пользу Барко: в финале Кубка он отдал голевой пас и забил пенальти в послематчевой серии.

Понятно, что для него «Спартак» – удачная история. До этого Барко никогда не был центром спортивного проекта. Его любит публика, он свободен в принятии решений на поле. Эсекьель – лидер, забивает, делает ассисты. Поэтому «Спартак» его не отдаст. Молодец, что вышел на финал на жeстких уколах. Меньше мяча у него было, но решающие действия были за ним», – сказал Никитин.

  • Барко в «Спартаке» с лета 2024 года.
  • Футболиста купили у «Ривер Плейта» за 14 миллионов евро.
  • Контракт Барко со «Спартаком» истекает летом 2027 года.

Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Спартак Барко Эсекьель
Комментарии (6)
Anton1969
1779818455
Ни Барко, ни Угальде, ни Маркиньоса отдавать нельзя!!!
Томик
1779818758
Отдал голевой пас? И забил пенальти? Ну всё, выкручивайте руки. Это он отрабатывает более-менее свой текущий контракт. А в новом надо прописать, что никаких пенальти в игре, пока бить их не научится. Штрафные, кстати, тоже. Ну и можно столько же денег дать, сколько было, может даже и отработает. Хотят больше - пусть в футбол учится играть, а не в контроль мяча ради контроля.
...уефан
1779819623
...без Барко, на данный момент, вилы! Продляем, Сэр!...
САДЫЧОК
1779819840
Барко , Жедсон очень сильные футболисты.Центр защиты тоже крепкий Ву и Джику.
