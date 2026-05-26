ЦСКА дали совет, от кого избавиться, чтобы снова стать успешным клубом

Юрист, агент Антон Смирнов считает, что ЦСКА нужно избавиться от спортивного директора Евгения Шевелева.
«Если ЦСКА вновь хочет стать успешным и бороться за титулы, первым делом ему нужно убрать Евгения Шевелeва.
Паренeк с гонором и апломбом, много понтов.
С чего вдруг к нему такой уровень доверия в ЦСКА, непонятно
Как говорят, он не поддерживал в работе Фабио Челестини, а скорее ей препятствовал.
Помнится, когда я посмел покритиковать Федотова (которого к слову жизнь поставила на место) за то, что он в «Сочи» выходил основой против детей из «Ростова» (10:1), так Шевелeв прибежал ко мне в личку защищать Федотова.
Потом того же Федотова в ЦСКА слил. А ведь приходил в ЦСКА по протекции Федотова», – написал Смирнов.
- В минувшем сезоне ЦСКА занял 5-е место.
- 39-летний Дмитрий Игдисамов с 4 мая работает в должности и.о. главного тренера красно-синих.
- Под его руководством команда одержала 2 победы в РПЛ при 1 поражении в FONBET Кубке России.
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова