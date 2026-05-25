Генич объяснил, почему Игнашевич не возглавит ЦСКА

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич считает, что ЦСКА не возвращает Сергея Игнашевича из-за Игоря Акинфеева.

– Я думаю, что у Сергея Николаевича есть вопросики к Игорю Владимировичу [Акинфееву]. Мне так кажется, что у них отношения не очень простые.

Пока Игорь в ЦСКА… мне так кажется, они бы к Игнашевичу давно пришли, если бы ситуация была другая. Я могу только предполагать.

– А Игорь сам не может быть [главным тренером] в следующем сезоне?

– Да ну, нет. Агония агонией, но давай уже с ума не сходить. Можно Алексея Березуцкого вернуть, Элвера Рахимича, Гусев сейчас освободился, он тоже легенда ЦСКА.