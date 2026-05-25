Генич объяснил, почему Игнашевич не возглавит ЦСКА

Вчера, 23:57
2

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич считает, что ЦСКА не возвращает Сергея Игнашевича из-за Игоря Акинфеева.

– Я думаю, что у Сергея Николаевича есть вопросики к Игорю Владимировичу [Акинфееву]. Мне так кажется, что у них отношения не очень простые.

Пока Игорь в ЦСКА… мне так кажется, они бы к Игнашевичу давно пришли, если бы ситуация была другая. Я могу только предполагать.

– А Игорь сам не может быть [главным тренером] в следующем сезоне?

– Да ну, нет. Агония агонией, но давай уже с ума не сходить. Можно Алексея Березуцкого вернуть, Элвера Рахимича, Гусев сейчас освободился, он тоже легенда ЦСКА.

  • Игнашевич отрицал конфликт с Акинфеевым, но признавал, что вратарь мог послать его и других защитников из-за пропущенного гола.
  • Сергей выступал за ЦСКА с 2004 по 2018 год, выиграв 5 чемпионских титулов, 6 Кубков России, 6 Суперкубков России и Кубок УЕФА.
  • Он самостоятельно тренировал «Торпедо» и «Балтику».

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Игнашевич Сергей Генич Константин
Комментарии (2)
Император Бомжей
1779743258
Согласен с Геничем
Snek
1779744393
Игнашевич не возглавит ЦСКА, потому что у него удачного опыта в РПЛ нет. Смысл брать тренера уровня ФНЛ?
Генич объяснил, почему Игнашевич не возглавит ЦСКА
