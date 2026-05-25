Гендиректор «Акрона» назвал причину ухода Дзюбы

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев объяснил, почему Артем Дзюба покинул команду.

Стороны не стали продлевать контракт, истекающий в июне.

37-летний Дзюба провел в «Акроне» два сезона: 52 матча, 18 голов, 12 ассистов.

Он стал капитаном команды и лучшим бомбардиром в ее истории.

«Артем Дзюба и клуб пришли к общему пониманию, что дать друг другу что-то большее мы не можем.

Он проделал огромную работу: помог нам с развитием молодых футболистов, достиг результатов на поле.

Мы провели эти два сезона в максимально взаимоуважительных отношениях. Мне кажется, что итоговое решение было правильным с человеческой точки зрения.

Не было такого, что мы сказали Артему, что не хотим продлевать его контракт. Мы просто провели несколько встреч, на одной из которых обозначили, что в конце сезона стоит завершить наше сотрудничество.

Главное, что мнения Дзюбы и «Акрона» полностью сошлись. Мы заранее понимали, как будет выглядеть расставание с ним», – сказал Клюшев.