Гендиректор «Акрона» назвал причину ухода Дзюбы

Сегодня, 20:38
2

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев объяснил, почему Артем Дзюба покинул команду.

  • Стороны не стали продлевать контракт, истекающий в июне.
  • 37-летний Дзюба провел в «Акроне» два сезона: 52 матча, 18 голов, 12 ассистов.
  • Он стал капитаном команды и лучшим бомбардиром в ее истории.

«Артем Дзюба и клуб пришли к общему пониманию, что дать друг другу что-то большее мы не можем.

Он проделал огромную работу: помог нам с развитием молодых футболистов, достиг результатов на поле.

Мы провели эти два сезона в максимально взаимоуважительных отношениях. Мне кажется, что итоговое решение было правильным с человеческой точки зрения.

Не было такого, что мы сказали Артему, что не хотим продлевать его контракт. Мы просто провели несколько встреч, на одной из которых обозначили, что в конце сезона стоит завершить наше сотрудничество.

Главное, что мнения Дзюбы и «Акрона» полностью сошлись. Мы заранее понимали, как будет выглядеть расставание с ним», – сказал Клюшев.

Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
Комментарии (2)
nikobaskakov
1779732468
Комментарий скрыт модератором
Taps
1779733936
Пора парню делом заняться, а не хернёй маяться.
