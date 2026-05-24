Экс-футболист «Спартака» попал в аварию в центре Москвы, его автомобиль перевернулся

Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников находился за рулeм Voyahe, когда столкнулся с иномаркой Porsche в одном из районов Москвы.
«В результате удара автомобиль экс-футболиста перевернулся, а вторая машина получила серьeзные повреждения. На место прибыли медики – участникам аварии оказали помощь, однако госпитализация никому не потребовалась», – написал источник.
В пресс-службе столичного главка МВД РФ подтвердили РИА «Новости» факт ДТП в центре столицы и сообщили о пострадавшем, не называя его имени.
«По предварительным данным, примерно в 15.10 на Мичуринском проспекте произошло ДТП с участием двух транспортных средств. В результате аварии пострадал один человек», – сказали в главке.
Сообщается, что сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
- 37-летний Прудников завершил игровую карьеру в 2019 году.
- Помимо «Спартака» он выступал еще за 13 клубов, а также за вторую и молодежную сборные России.
- В составе сборной РФ был чемпионом Европы U17 в 2006 году.