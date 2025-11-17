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Александр Прудников
Александр Прудников
Завершил карьеру
26 февраля 1989 (37)
#89 | Нападающий
185 см | 79 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Переход Даку назвали лучшим трансфером «Спартака» за долгое время
7 августа
12
Экс-футболист «Спартака» попал в аварию в центре Москвы, его автомобиль перевернулся
24 мая
4
Прудников оценил вариант с назначением Семина в «Спартак»
2025.11.17 12:54
1
Прудников высказался о возможном увольнении Станковича из «Спартака»
2025.08.07 21:27
Прудников сказал, сможет ли «Спартак» бороться за золотые медали в новом сезоне
2025.06.23 08:57
1
Прудников высказался об игре «Спартака» при Станковиче
2025.04.18 11:05
4
Прудников назвал условие для чемпионства «Спартака»
2025.04.08 13:35
3
Прудников назвал самого известного российского футболиста за границей
2025.01.22 22:17
Прудников: «Уровень РПЛ падает»
2025.01.20 11:10
1
Прудников раскритиковал трансфер Луиса Энрике в «Зенит»
2025.01.19 14:55
11
Прудников – об отстранении России: «Катастрофа. Нас никто не любит»
2025.01.02 13:25
4
Прудников поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Ростовом»
2024.11.05 08:53
Экс-игрок «Спартака» высказался о карьерных перспективах Джикии
2024.07.07 04:21
1
Прудников: «У «Зенита» может умереть 11 человек, но ещe 22 игрока останутся»
2023.04.14 13:00
7
Прудников назвал преимущества финалистов ЧМ-2022
2022.12.17 11:55
3
«Многие живут небогато». Прудников оценил решение «Спартака» создать комитет ветеранов
2022.11.09 08:58
«Слышал, что «Реал» ищет нового игрока». Прудников – об уходе Урунова из «Урала»
2022.10.25 15:29
1
Жирков и Прудников могут перейти в команду Джикии и Соболева
2022.07.13 21:17
1
«Раньше в 26 лет выгоняли из «Спартака», а теперь берут». Прудников – о Зиньковском
2022.06.24 22:29
Прудников – о сборной Польши на ЧМ-2022: «Надеюсь, они вообще никуда не выйдут»
2022.04.02 10:39
2
Калиниченко: «Над Черчесовым невозможно пошутить. Дзюба и Прудников им не котировались, потому что веселые»
2022.01.20 14:47
«Заколебали, издевательство». Прудников – об отношении к себе «Спартака» времен Карпина
2021.11.14 01:58
11
«Оренбург» – о словах Прудникова: «Это лабуда. Пусть предъявляет в суде»
2021.11.13 18:57
8
Прудников: «В «Оренбурге» надо было платить за то, чтобы играть. Отдавали часть премиальных»
2021.11.13 17:50
14
Павлюченко: «Прудников говорил Дзюбе: «Посмотрим, где будешь ты, а я буду играть в Европе»
2020.04.09 20:22
4
Бывший нападающий «Спартака» Прудников находится на просмотре в казахстанском «Кайсаре»
2020.01.18 18:36
6
Экс-спартаковец Прудников подписал трехмесячный контракт с «Витебском»
2019.09.13 17:15
6
Калоуда: «В «Спарте» Прудников орал: «Эй, *****, я Саня Прудников! Почему не играю?» Его считали дураком»
2018.10.23 15:59
10
Экс-игрок «Спартака» Прудников забил первый гол за «Спартакс»
2018.09.28 21:42
9
Фото
Прудников стал игроком юрмальского «Спартака»
2018.09.12 13:42
13
1
2
3
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