Экс-футболист «Спартака» Александр Прудников высказался о предстоящем финальном матче ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции.
«Думаю, что выиграет здесь тот, кто первым забьет. Но цена ошибки в данном случае очень высока, и играют две очень сильные сборные.
Хотя более сбалансированная команда, как мне кажется, у французов. Но у Аргентины есть Месси», – заявил Прудников.
- Аргентина и Франция встретятся в воскресенье, 18 декабря.
- Финал ЧМ-2022 начнется в 18:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Источник: «Матч ТВ»