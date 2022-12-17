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    Прудников назвал преимущества финалистов ЧМ-2022

    Экс-футболист «Спартака» Александр Прудников высказался о предстоящем финальном матче ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции.

    «Думаю, что выиграет здесь тот, кто первым забьет. Но цена ошибки в данном случае очень высока, и играют две очень сильные сборные.

    Хотя более сбалансированная команда, как мне кажется, у французов. Но у Аргентины есть Месси», – заявил Прудников.

    • Аргентина и Франция встретятся в воскресенье, 18 декабря.
    • Финал ЧМ-2022 начнется в 18:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +815

      sined1951 24 минуты назад

      А у французов есть Мбаппе!

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