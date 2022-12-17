Экс-футболист «Спартака» Александр Прудников высказался о предстоящем финальном матче ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции.

«Думаю, что выиграет здесь тот, кто первым забьет. Но цена ошибки в данном случае очень высока, и играют две очень сильные сборные.

Хотя более сбалансированная команда, как мне кажется, у французов. Но у Аргентины есть Месси», – заявил Прудников.

Аргентина и Франция встретятся в воскресенье, 18 декабря.

Финал ЧМ-2022 начнется в 18:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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