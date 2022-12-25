Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Марциняк: «Аргентина забила с 13 игроками на поле? А Франция – с 18»

    Главный судья финала чемпионата мира-2022 Аргентина – Франция Шимон Марциняк не относится серьезно к упрекам, что аргентинцы один из голов забили с запасными футболистами на поле.

    «Когда Килиан Мбаппе забивал один из голов, на поле находились семь запасных французов. Выискивать такие вещи – несерьезно», – сказал Марциняк (см. фото).

    • Аргентина победила в серии пенальти.
    • Марциняк назначил по ходу встречи 3 пенальти.
    • Следующий ЧМ состоится в 2026 году в США, Мексике и Канаде.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Марциняк назвал свою ошибку в финале ЧМ-2022
    Судья Марциняк оценил свою работу на финале ЧМ-2022
    Экс-судья Итурральде оценил работу Марциняка в финале ЧМ-2022 2
    Источник: телеграм-канал «Матч Премьер»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:12
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5017

      PAREVG. 2 часа назад

      Отправить это в ФИФА, пусть лягушатникам техническое поражение влепят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      vadim1pvl1 2 часа назад

      Еще и обманывает людей. Это скрин с нереализованным выходом Коло-Муани 1 на 1 на 123 минуте.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1397

      GreyDM > vadim1pvl1 1 час назад

      ты скрин внимательно смотрел? **** с выходом 1 на 1 там и в помине нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6275

      Добрый Бобер 3 часа назад

      Отличная ответочка!

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11