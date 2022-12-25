Марциняк: «Аргентина забила с 13 игроками на поле? А Франция – с 18»

Главный судья финала чемпионата мира-2022 Аргентина – Франция Шимон Марциняк не относится серьезно к упрекам, что аргентинцы один из голов забили с запасными футболистами на поле.

«Когда Килиан Мбаппе забивал один из голов, на поле находились семь запасных французов. Выискивать такие вещи – несерьезно», – сказал Марциняк (см. фото).

Аргентина победила в серии пенальти.

Марциняк назначил по ходу встречи 3 пенальти.

Следующий ЧМ состоится в 2026 году в США, Мексике и Канаде.

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