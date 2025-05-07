Педри после вылета от «Интера» призвал УЕФА «разобраться» с судьей Марциняком

Полузащитник «Барселоны» Педри возмущен судейством в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Интера» (3:4).

В поле судил Шимон Марциняк.

Он назначил пенальти в ворота «Барселоны».

Шимон – судья последнего финала ЧМ.

«Уже не впервые происходят спорные моменты между нами и этим арбитром. УЕФА должен разобраться с ним.

Все эпизоды 50 на 50 он дает в пользу «Интера». Еще Марциняк должен был удалить Генриха Мхитаряна на Ламине Ямале, показав вторую желтую», – сказал Педри.