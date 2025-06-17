Сафонов заявил об амбициях еще раз выиграть Лигу чемпионов

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов ответил на вопросы стримеров Faze в ходе прямой трансляции на Twitch.

– Каково это – победить в Лиге чемпионов?

– О, это реально круто, но нужно сделать так еще раз. Да, еще раз, почему бы и нет.

– А какая профессиональная жизнь у футболиста? Это трудно?

– Нет, не думаю, что это прям трудно, но... Я думаю, это просто отличается от других видов спорта по многим причинам.

Но самое главное – сохранять свою профессиональную часть. Сохранять не только внутри, но и снаружи.

– Тебе нравится в Лос-Анджелесе?

– Да, но я видел не так уж и много. Я видел студию Universal, но хотел бы побывать там, а еще я видел студию Santa Monicа.

– Бывал на побережье?

– Да, там круто, но в тот день было мало солнца, что огорчило.

– Париж или Лос-Анджелес?

– Париж. Париж в сердце.

– Лучший игрок, с которым ты играл?

– Конечно же это все игроки «ПСЖ». Не могу выделить кого-то конкретного.