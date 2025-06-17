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Сафонов заявил об амбициях еще раз выиграть Лигу чемпионов

Вчера, 17:35
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Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов ответил на вопросы стримеров Faze в ходе прямой трансляции на Twitch.

– Каково это – победить в Лиге чемпионов?

О, это реально круто, но нужно сделать так еще раз. Да, еще раз, почему бы и нет.

– А какая профессиональная жизнь у футболиста? Это трудно?

– Нет, не думаю, что это прям трудно, но... Я думаю, это просто отличается от других видов спорта по многим причинам.

Но самое главное – сохранять свою профессиональную часть. Сохранять не только внутри, но и снаружи.

– Тебе нравится в Лос-Анджелесе?

– Да, но я видел не так уж и много. Я видел студию Universal, но хотел бы побывать там, а еще я видел студию Santa Monicа.

– Бывал на побережье?

– Да, там круто, но в тот день было мало солнца, что огорчило.

– Париж или Лос-Анджелес?

– Париж. Париж в сердце.

– Лучший игрок, с которым ты играл?

– Конечно же это все игроки «ПСЖ». Не могу выделить кого-то конкретного.

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Источник: Спортс’’
Лига чемпионов Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
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Комментарии (4)
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АЛЕКС 58
1750171501
Ещё один титул сидя на лавке разве может быть трудно?
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sochi-2013
1750173681
Бык с плугом на покой тащился по трудах, А Муха у него сидела на рогах, И Муху же они дорогой повстречали. «Откуда ты, сестра?» — от этой был вопрос. А та, поднявши нос, В ответ ей говорит: «Откуда? — Мы пахали!»
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FROLL007
1750174888
На лавке амбиций много не надо. Гыгыгы
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saf05
1750180572
Там доски на лавках поменяли, так что работы непочатый край.
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