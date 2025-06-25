«Иногда приходится поесть дерьма и хорошо его пережевать»: Киву – о поражении «Интера» в финале ЛЧ

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву рассказал, как утешил команду после поражения в финале Лиги чемпионов от «ПСЖ» (0:5).
«Я посоветовал игрокам не читать газеты и комментарии, они прислушались.
Мы проявили человечность и вдумчивость и смогли забыть о произошедшем. Жизнь часто дарит неприятные моменты.
У команды есть мотивация и менталитет, что было продемонстрировано в последние годы. За короткое время команда побывала в трех еврокубковых финалах, взяла вторую звезду.
Иногда приходится съесть немного дерьма, даже не просто наступить на него. Его нужно хорошо пережевать, посмотреть в зеркало и признать, что это тоже нужно делать», – сказал Киву.
- Румын принял «Интер» после финала Лиги чемпионов.
- Киву заменил возглавившего «Аль-Хиляль» Симоне Индзаги.
- «Интер» сейчас выступает на клубном ЧМ.
Источник: Io Tifo Inter