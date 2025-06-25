«Иногда приходится поесть дерьма и хорошо его пережевать»: Киву – о поражении «Интера» в финале ЛЧ

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву рассказал, как утешил команду после поражения в финале Лиги чемпионов от «ПСЖ» (0:5).

«Я посоветовал игрокам не читать газеты и комментарии, они прислушались.

Мы проявили человечность и вдумчивость и смогли забыть о произошедшем. Жизнь часто дарит неприятные моменты.

У команды есть мотивация и менталитет, что было продемонстрировано в последние годы. За короткое время команда побывала в трех еврокубковых финалах, взяла вторую звезду.

Иногда приходится съесть немного дерьма, даже не просто наступить на него. Его нужно хорошо пережевать, посмотреть в зеркало и признать, что это тоже нужно делать», – сказал Киву.